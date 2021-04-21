大媽搭電梯卡位！「全程裝傻」擋按鈕 排隊上班族臉綠慘
平常舉凡上班、逛百貨公司或是家住在高樓層都會搭到電梯，而「到底要不要幫忙按住電梯」總是引起爭論。近日，就有網友抱怨，有位大媽要搭電梯到2樓，卻硬是擋在樓層按鈕面板前，不管其他人怎麼喊都不動，也害那些排隊的上班族只能看著電梯門關上，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 11:37:39
原PO在《爆怨2公社》表示，遇到一名自私的大媽硬要站在電梯按鈕前，不但不幫忙按開關，還害後面那些排隊趕著上班打卡的人，只能眼睜睜看著電梯門關上，雖然電梯裡的人邊喊邊想嘗試再按開，但大媽卻像是木頭一樣，擋在那裡一動也不動。
原PO透露，大媽明明知道還有人要搭電梯，卻直接裝作沒看到，還一副「沒事」的樣子走出2樓，讓她忍不住說「真後悔當下沒開炮，我決定下次若再看到妳，一定要讓妳也嘗嘗被關在電梯門外的滋味」。
貼文曝光後，網友們也紛紛認同，「其實很多這種人，上班常常在心裡OS，不想按電梯，就不要給我在按鍵前面卡位啊」、「可能大媽還沒睡醒吧」、「這場景用想的就氣」、「大樓都很常遇到這種的人，只有無奈」、「上班時間最怕遇到這種人」、「真的會氣死欸」。
另外，也有網友分享經驗，自己也遇到類似的人，硬要站在按鈕前不動，結果害一名阿嬤差點被電梯門夾到，後來裡面的人都出去的差不多了，對方明明離得最近，卻還是不肯按一下關門鈕，「大家最好有那麼愛乾淨」。（編輯：許智超）