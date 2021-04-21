爽抽麥當勞報報特殊優惠！她納悶運氣變好 網曝中獎機率
麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的功能在於每天能夠在設定時間上得到一張優惠券，其功能吸引相當多的民眾下載。不過，就有一名女網友指出，最近透過麥當勞報報三天內就抽到兩張特殊優惠券，讓她納悶提問「麥當勞報報最近很佛？」對此，就有行家曝光機率直言「你運氣好！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 12:20:04｜2021-04-21 16:46:36
原PO於《Dcard》上發文，表示最近自己使用麥當勞報報APP，在三天內就抽到了2張「脆雞起司黑堡單點買一送一」的優惠券，因而讓她好奇詢問「麥當勞報報最近很佛？」隨後她也希望網友能分享該產品的口感，「抽到了不用一下有點可惜，但六月有個很重要的考試，希望運氣不要用在這裡」。
貼文一曝光，就引來不少人羨慕直言，「我都抽不到我也想要」、「為什麼我都抽不到，有什麼秘訣嗎」、「我也都抽不到，都是集點」、「黑堡都在你們那邊了，我都拿歡樂貼，真的歡樂不起來」、「我都是貼紙」。
然而，就一名網友表示「你運氣好而已，別想太多」，隨後便PO出一張手機截圖，只見上頭分享了麥當勞報報中各個優惠券的抽獎機率，而原PO幸運所拿到的優惠券，經過統計後發現僅有1.37%的機率能抽中。（編輯：陳雅雲）