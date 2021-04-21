蘋果發表防丟追蹤器AirTag！恐成「抓姦神器」？網友熱議

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據了解，有著藍牙追蹤器的Airtag，搭載U1晶片，外觀是枚宛如純白色鈕扣的圓形薄片，只要將Airtag放入個人的錢包、鑰匙扣等隨身物品，之後便可以透過iPhone的「Find My」App進行追蹤，可以在手機上看到它的位置，Airtag還能自行發出聲音，方便用戶找尋。就算超出你個人手機的搜尋範圍，還可以透過所有的蘋果產品協助，全世界超過上億的iPhone、iPad 和Mac都能成為尋找網絡的一份子，助你一臂之力。
台灣蘋果官網給Airtag的slogan是「把掉東掉西的習慣丟掉吧」，不過許多網友看了Airtag的介紹後，立即聯想到尋人的用途，認為如果把Airtag偷偷放在另一半身上，不就成了「抓姦神器」嗎？不僅如此，也有媽媽想到可以把Airtag放在小孩身上，用來掌握孩子的行蹤。
不過蘋果官網的說明表示，萬一有人把不屬於你的AirTag放在你身上，你的iPhone就可以偵測到這個外來的AirTag，並發出通知提醒。若你自己找不到，AirTag隨後便會自動發出聲音，讓有心人想偷偷跟蹤的願望難以實現。
但這又衍生出另一個問題，假如被放置AirTag的是Android用戶，並未持有iPhone，那麼按照目前官網的說明，似乎他就無法發現身上有外來的AirTag，除非他身邊有其他的iPhone用戶。不過詳細情況，還是要等AirTag正式上市，通過更多的消費者實際運用後才能確定。（編輯：倪浩軒）