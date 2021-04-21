房東不停求幫寫公告！「神級字跡」曝　網秒跪：擺攤了啦

▲有網友對練字下了一番功夫，而房東太太便常要求他幫忙手寫布告欄，字跡照片曝光後，引發熱議。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友對練字下了一番功夫，而房東太太便常要求他幫忙手寫布告欄，字跡照片曝光後，引發熱議。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 16:17:10

租屋時大部分人都會篩選環境，除了要能住得舒適外，也希望能在找房過程中遇到理想的房東，以利入住後方便雙方溝通。近日，就有網友指出，自從被房東太太發現自己有練字後，便常常要求幫忙手寫布告欄，讓他相當無奈，貼文曝光後，也讓網友們笑虧「寫公告換房租的概念嗎？」

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原PO在《爆怨2公社》表示，最近發現有人在租屋處公共區域亂丟菸蒂、垃圾，因此房東太太決定裝設告示牌提醒，但手寫字體並不好看，結果發現原PO練就一手好字，所以就要求幫忙手寫布告欄，並交給他草稿。

只見原PO拿銀色油漆筆寫下「煩請住戶發揮您的公德心，走道、樓梯間勿亂丟煙蒂、垃圾，務必配合」，還特地畫出憤怒的符號，來表達房東太太的無奈心情。他也忍不住自嘲「三不五時就要幫忙寫警告文，只想說房東太太我還想繼續努力啊」。

▲兩人字跡照片對比曝光後，讓網友們看了相當震驚。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲兩人字跡照片對比曝光後，讓網友們看了相當震驚。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
兩人字跡照片對比曝光後，網友們也紛紛笑虧，「寫一次少收1000元房租嗎」、「房東太太…這個月我不努力了…」、「寫公告換房租的的概念嗎」、「等等整個社區都找你寫啊」、「練字本來是想修身養性，結果⋯⋯」、「過年可以擺攤了」、「最後一行：垃圾務必配合」、「可以幫我們家寫明年的春聯嗎」、「不要努力了啦」。

另外，也有不少網友說，「公德心錯了耶！不是這個『功』啊」、「功德公德功德公德…我亂了」、「我就想說，好像哪邊怪怪的」、「哈哈哈我以為你故意寫功德的」、「功德心……房東太太要募款了嗎」。（編輯：許智超）

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