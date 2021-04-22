房市／住在影城旁邊好不好？好壞看這邊

影城
▲住家附近有影城結合商場，對於生活機能與房價都有支撐效果。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-22 08:00:00

許多重劃區中有建商引入影城結合商場成為銷售亮點，不過買在影城旁的房子到底好不好？專家表示，住家附近有影城對於生活機能與房價都有一定的支撐力道，但機能好，周邊交通與居家安寧就會略差，因此也需考量個人的接受程度。

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以雙北地區為例，新莊副都心重劃區、淡水淡海新市鎮、土城暫緩重劃區都有大型電影院結合商場，也成為當地房市的亮點之一，信義房屋土城重劃店陳威廷表示，重劃區中有影城對生活機能與房價都有支撐效應，像是影城通常會結合商場，因此店家、餐廳都俱全，以土城暫緩重劃區的日月光廣場為例，假日前往休閒娛樂的人潮眾多，已經成為當地新地標，也成為周邊房市的銷售亮點。

陳威廷進一步說明，許多消費者假日到影城看電影、商場逛街，看到周邊的生活環境很好，也會進而產生認同，若有換屋需求，也會優先考慮此區域，而有影城、商場在的地區，也因生活機能完善，房屋較保值。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，影城對於房價還是有一定的支撐效果，主因是建商協調影城進駐，仍是看中基本居住盤，機能也可能在一定水準之上；陳威廷也補充，像是影城結合商場大多在重劃區內，通常也不會有單一機能，像是周邊規劃住宅用地與商業用地，還有公園、學校用地，規劃完善，街廓也大多整齊，也會是區域中較具未來期待的一區。

不過，徐佳馨提醒，消費者不要看到有影城就認為有未來發展性，因為影城商場仍可能因經營不善而倒閉，因此仍要注意周邊人口移入程度，例如像是淡海新市鎮有影城之外，還有淡水行政中心、新設學校、量販店等，多重的利多因素較容易吸引外地的買方。

徐佳馨進一步說明，若是只有影城一個單一條件，就建議消費者思考，因為可能表示區域人口沒有想像中的多，最好選擇跟舊商圈有連結的重劃區，例如新莊的宏匯廣場在開幕後，吸納舊商圈的居民消費，其他店家也陸續進駐，機能發展逐漸完善。

此外，住家附近有影城、商場，也代表假日到此消費的人車很多，徐佳馨認為，住宅周邊的交通會是個硬傷，若要購買影城周邊的房屋，仍要評估個人對於居住安寧的接受程度。

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