房市／住在影城旁邊好不好？好壞看這邊

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陳威廷進一步說明，許多消費者假日到影城看電影、商場逛街，看到周邊的生活環境很好，也會進而產生認同，若有換屋需求，也會優先考慮此區域，而有影城、商場在的地區，也因生活機能完善，房屋較保值。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，影城對於房價還是有一定的支撐效果，主因是建商協調影城進駐，仍是看中基本居住盤，機能也可能在一定水準之上；陳威廷也補充，像是影城結合商場大多在重劃區內，通常也不會有單一機能，像是周邊規劃住宅用地與商業用地，還有公園、學校用地，規劃完善，街廓也大多整齊，也會是區域中較具未來期待的一區。
不過，徐佳馨提醒，消費者不要看到有影城就認為有未來發展性，因為影城商場仍可能因經營不善而倒閉，因此仍要注意周邊人口移入程度，例如像是淡海新市鎮有影城之外，還有淡水行政中心、新設學校、量販店等，多重的利多因素較容易吸引外地的買方。
徐佳馨進一步說明，若是只有影城一個單一條件，就建議消費者思考，因為可能表示區域人口沒有想像中的多，最好選擇跟舊商圈有連結的重劃區，例如新莊的宏匯廣場在開幕後，吸納舊商圈的居民消費，其他店家也陸續進駐，機能發展逐漸完善。
此外，住家附近有影城、商場，也代表假日到此消費的人車很多，徐佳馨認為，住宅周邊的交通會是個硬傷，若要購買影城周邊的房屋，仍要評估個人對於居住安寧的接受程度。