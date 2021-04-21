台積電面試遭主管嗆「家教失敗」！他氣瘋揭內幕：不去了

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價不僅長期受到各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，不過，就有一名男網友發文抱怨，表示自己曾到台積電面試，但卻被洗臉說「家庭教育失敗」，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「去台G面試，被說家庭教育失敗」為題發文，表示約莫在3、4年前大學畢業後，趁著當兵新訓結束後的結訓假去台積電面試，而當天順利地和副理面試完以後，下午就輪到和長官面試，一開始就是自我介紹、經歷等，不過接下來的問題，卻讓原PO留下非常印象的深刻。





原PO說道，面試長官當時先是問了「平常有在看除了專業書籍以外的書嗎」，而當原PO回應沒有時，長官竟然說「你就是不看書，難過講話沒涵養」；再來問了「你有想念博士班嗎」，原PO回應「有想過」，豈料長官竟說「那你去唸書啊，幹嘛來找工作」；甚至還問了「大學有交女朋友嗎」，得知原PO沒交過女友後，竟然嗆他「啊你不就很宅」？





▲一名男網友發文抱怨，表示自己曾到台積電面試，但卻被面試主管說「家庭教育失敗」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

但這也讓他相當不能接受，聽完簡直氣炸，「我不懂欸，父母重視念書跟家庭教育失敗有什麼關係？我沒做錯什麼事，沒有對不起社會，我卻要被批評家庭教育失敗？一句家庭教育失敗，否定的是父母為了小孩，辛勤的付出」，不僅如此，在整個面試過程，「就是不停的批評」，「要批評我個人能力不好，我能接受，但批評我家庭教育失敗，我嚥不下去」，隨後他便決定不去台積電工作，雖然之後還是不斷接到電話，但原PO意志已決，「我覺得在這樣的人底下工作我也難過，所以就沒再去面了」。





貼文一出，掀起熱議，有些網友認為，「真的假的啦，有夠誇張」、「呵呵這間公司某些主管真的有病，小弟面試也領教過」、「這社會真的是太多怪主管了」、「GG面試過，真的是超沒禮貌，從大學、研究所成績到多益成績、專業能力、家庭背景，把你從頭到尾羞辱，我寧願去系統廠，不要為了錢把自己搞得烏煙瘴氣」；不過也有網友表示，「應該是運氣問題吧，我當時同時面兩個職務不同人沒發生這種問題，但我朋友面第一次就遇到文中這種的」、「其實老闆只是在做壓力測試而已，在裡面生存必須有這樣的心理素質，只能說如果受不了的話不去也好」。（編輯：郭佩蓉）



