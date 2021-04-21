月經快來了！閨蜜淡定「不避孕」 理由她氣炸：根本亂教
情侶發生關係時，若沒有做好安全措施，一不小心就懷孕了，恐怕會打亂雙方原有的人生計畫。對此，就有網友得知，閨蜜與男友發生關係時，不但沒有戴套，其男友甚至還灌輸錯誤的性知識給閨蜜，讓她聽了相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 17:57:21｜2021-04-21 18:03:09
原PO在《Dcard》表示，閨蜜在大一時終於交到男朋友，雖然閨蜜十分愛著男友，但原PO卻認為對方沒有很愛閨蜜。她指出，閨蜜才交往沒多久就會買事前藥吃，因其男友堅持發生關係時不戴保險套。直到這學期開始閨蜜才開始不吃藥，對方開始會做避孕措施，但兩人昨日又發生關係時，男友仍選擇不戴套。
最讓原PO不能接受的是，閨蜜竟淡定的說「因為最近月經快來了，想說反正都會流出來」，她一追問才發現，是男友灌輸給閨蜜的錯誤性知識，讓她聽了相當氣憤「雖然很想跟閨蜜講什麼，但我真的氣到不知道怎麼講」。
許多網友看完也直接傻眼，「等她懷孕就知道不會流出來了，就是在賭懷孕的機率啊」、「真的要好好保護自己」、「這什麼詭異邏輯？」、「沒用的會流出來，有用的不是變成小孩生出來，就是人流流出來」、「什麼年代了還沒常識，也懂得保護自己」、「這男的…我也不知道該說什麽」、「什麼話都講得出來，你朋友還信了好扯」。
事後，原PO也回覆，閨蜜已經吃事後藥了 ，不過因為上禮拜左右她肚子痛了一段時間，所以商量事後藥跟驗孕棒一起買，驗完之後確定沒事再吃藥，結果最後是男友帶閨蜜去藥局，而且只吃藥、沒驗孕。雖然她極力勸導閨蜜，但卻被對方已讀，這讓她感到心灰意冷「起初還以為擔心是有用的，但想到又被打一槍的感覺，算了」。（編輯：許智超）