正妹嗨喊陽台有鳥巢！3個月後驚見「尷尬真相」臉綠了

許多樹上都有鳥巢，但一般隨處可見的鳥巢不稀奇，有民眾在自家窗邊、冷氣上發現有鳥類「搬家」築巢才會特別覺得有趣。近日一名女網友就發文表示，自從今年1月搬到新宿舍後發現陽台上有鳥巢，當時還不斷向好友們炫耀，沒想到3個月過去她才發現自己叨唸的竟然不是小鳥們的新家，尷尬真相曝光後就連網友一看也笑翻了。

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這名女網友在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，今年1月開始自己搬進了新宿舍，結果卻在陽台意外發現有一個鳥巢，「因為覺得很可愛，所以都沒去動它」，有時候朋友到家裡作客時，她還會開心的向友人介紹這些「不速之客」，更得意的指著陽台炫耀「你看！有鳥巢喔！」。

不過直到3個月後，原PO今（21）日因為陽台累積太多灰塵，打算好好清潔一番，不料走近陽台一看，這才發現陪伴著她的鳥巢竟然只是塊「菜瓜布」，仔細一看照片可以發現，這塊菜瓜布間隙中還有塊像是能放鳥蛋的空間，近棕色的外型看起來更與一般鳥巢無異。

▲溫馨守候3個月的鄰居竟然只是塊用過的菜瓜布。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

照片曝光後，將近9千名網友被原PO這個糊塗經驗逗樂，紛紛按讚湧入留言「可以放久一點，看是不是真的會變鳥巢」、「朋友其實都知道，只是不忍心戳破」、「繼續假裝是鳥巢是不是更溫馨地活著」，另外也有網友分享類似經歷「我曾經撿起地上的番茄蒂頭，結果是喇牙屍體」、「而且是用到爛的菜瓜布」、「我有做過類似的事情，只是我是以為是蜂窩」。