NOW早報／陸網紅炫富！55萬睡飯店遭批鬥　下秒吃路邊攤

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網紅流行拍攝炫富影片，遭到官媒痛批後許多網紅紛紛改拍吃路邊攤的影片。（圖／翻攝自微博）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 06:17:06

陸網紅愛炫富！「花55萬睡飯店」遭批鬥　下秒改吃路邊攤

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來開箱、吃播影片型態相當受到歡迎，不少網紅也開始步入「大胃王」影片直播，或是開箱豪奢的奢侈品來吸引關注。不過日前中國官媒《新華社》、《人民日報》就針對拍攝炫富行為的網紅們一一點名批評，其中擁有兩千多萬粉絲的網紅「大LOGO」更是因為花了人民幣12.8萬入住一晚的總統套房等鋪張行徑遭痛批。

▲「炫富型」網紅吸引大量粉絲關注。（圖／翻攝自微博）
▲「炫富型」網紅吸引大量粉絲關注。（圖／翻攝自微博）
根據《新浪科技》報導，中國近年許多社群平台如抖音、微博、小紅書等興起一波「炫富型」帳號，其中這名主打「大LOGO吃垮北京」的短影音拍攝網紅，更是發布大量以奢侈生活為賣點的炫富影片，包含入住一晚要價人民幣12.8萬（約新台幣約55.3萬元）的總統套房、理頭髮花費人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）或開箱跑車、豪宅等影片。

今日天氣／西半部多雲到晴　中南部山區有午後雷陣雨

昨（21）日白天各地溫暖舒適，各地高溫28至32度；大多為晴到多雲穩定的天氣，今（22）日東風帶來水氣，迎風面東半部及北部山區有局部短暫雨，西半部地區大多還是晴到多雲，中南部山區有局部午後短暫雷陣雨；溫度和今日相差不多，東半部高溫28度左右，西半部高溫30至32度，感受較暖熱，各地早晚低溫20至24度，風力偏強，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大臺北地區及其他沿海空曠地區陣風也較強，請多留意。

第2號颱風「舒力基」21日下午2時位於鵝鑾鼻東南方620公里的海面上，未來將從呂宋島東方海面北上，之後轉向東北東逐漸遠離，直接影響臺灣機率較低，但要特別注意的是，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島22日浪高可達3米至6米，海邊活動務必注意安全。

中職／徐若熙4局飆7K　王維中牛棚上陣無失分奪生涯首勝

味全龍昨（21）日在新莊棒球場對戰富邦悍將，靠著徐若熙和王維中兩大本土強投輪番上陣的好表現，兩人總計合投6局只被敲7安、送出10K，沒有丟掉分數，幫助球隊終場在客場以2：1止敗，後者也拿下中職生涯首勝。

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍提供）
▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍提供）
王維中昨天投2局被敲2安，送出3次三振無失分，在他之後呂偉晟也順利守成，但田澤卻上場後戰況卻出現轉折，連續2支內野安打，讓富邦無人出局就攻佔上一二壘，隨後辛元旭犧牲觸擊成功推進，在那之後味全故意保送李宗賢，張冠廷敲出一壘滾地球，一壘手傳本壘刺殺，形成兩出局。本場沒發揮的高國輝，關鍵時刻仍然沒能建功，被三振出局，味全驚險取勝。

考慮到貢獻度，王維中順利拿下中職生涯首勝，徐若熙則是拿到本場的單場MVP。

蘋果發表防丟追蹤器AirTag！恐成「抓姦神器」？網友熱議

蘋果（Apple）於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦了春季線上發表會，推出了Airtag 、搭載蘋果自家M1晶片的 iMac、Apple TV 4k和iPad Pro等新品，iPhone 12也推出全新顏色。而在眾多新公布的消息中，防丟追蹤器Airtag成為網友討論焦點，尤其Airtag是否能夠另類應用成為「抓姦神器」，引發熱議。

▲蘋果新發表的防丟追蹤器Air
▲蘋果新發表的防丟追蹤器Air Tag，引發網友熱議。（圖／翻攝自Apple官網）
據了解，有著藍牙追蹤器的Airtag，搭載U1晶片，外觀是枚宛如純白色鈕扣的圓形薄片，只要將Airtag放入個人的錢包、鑰匙扣等隨身物品，之後便可以透過iPhone的「Find My」App進行追蹤，可以在手機上看到它的位置，Airtag還能自行發出聲音，方便用戶找尋。就算超出你個人手機的搜尋範圍，還可以透過所有的蘋果產品協助，全世界超過上億的iPhone、iPad 和Mac都能成為尋找網絡的一份子，助你一臂之力。

蔡依林演唱會周邊藏暗語　「暖心一句話」逼哭粉絲

蔡依林從昨（21）日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡回演唱會」，周邊商品也在場外販售，其中一款上衣，被眼尖的粉絲發現可愛亮點，偷藏了蔡依林想要告訴粉絲的話。

▲蔡依林的演唱會周邊商品，藏著她想對歌迷說的話。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林的演唱會周邊商品，藏著她想對歌迷說的話。（圖／凌時差提供）
這次演唱會的周邊配色是「螢光綠」，並推出6項新品，包括黑色上衣、帽子、長襪、毛巾和購物袋等。而其中的黑色上衣，除了胸口有著螢光綠寫著「Ugly Beauty」字樣外，衣服下擺處有著防偽標籤，此標籤翻過來，便能看到寫著「If you’re reading this，I want you to remember you’re beautiful」的句子，暗藏蔡依林想要對歌迷說的話。

正妹嗨喊陽台有鳥巢！3個月後驚見「尷尬真相」臉綠了

許多樹上都有鳥巢，但一般隨處可見的鳥巢不稀奇，有民眾在自家窗邊、冷氣上發現有鳥類「搬家」築巢才會特別覺得有趣。近日一名女網友就發文表示，自從今年1月搬到新宿舍後發現陽台上有鳥巢，當時還不斷向好友們炫耀，沒想到3個月過去她才發現自己叨唸的竟然不是小鳥們的新家，尷尬真相曝光後就連網友一看也笑翻了。

▲台灣有許多鳥類會將鳥巢築在冷氣或窗邊，這名女網友卻發現自家陽台旁的鳥巢卻不是那麼簡單。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲台灣有許多鳥類會將鳥巢築在冷氣或窗邊，這名女網友卻發現自家陽台旁的鳥巢卻不是那麼簡單。（示意圖／取自《Pixabay》）
直到3個月後，原PO昨（21）日因為陽台累積太多灰塵，打算好好清潔一番，不料走近陽台一看，這才發現陪伴著她的鳥巢竟然只是塊「菜瓜布」，仔細一看照片可以發現，這塊菜瓜布間隙中還有塊像是能放鳥蛋的空間，近棕色的外型看起來更與一般鳥巢無異。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀