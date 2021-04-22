NOW早報／陸網紅炫富！55萬睡飯店遭批鬥　下秒吃路邊攤

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根據《新浪科技》報導，中國近年許多社群平台如抖音、微博、小紅書等興起一波「炫富型」帳號，其中這名主打「大LOGO吃垮北京」的短影音拍攝網紅，更是發布大量以奢侈生活為賣點的炫富影片，包含入住一晚要價人民幣12.8萬（約新台幣約55.3萬元）的總統套房、理頭髮花費人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）或開箱跑車、豪宅等影片。
今日天氣／西半部多雲到晴 中南部山區有午後雷陣雨
昨（21）日白天各地溫暖舒適，各地高溫28至32度；大多為晴到多雲穩定的天氣，今（22）日東風帶來水氣，迎風面東半部及北部山區有局部短暫雨，西半部地區大多還是晴到多雲，中南部山區有局部午後短暫雷陣雨；溫度和今日相差不多，東半部高溫28度左右，西半部高溫30至32度，感受較暖熱，各地早晚低溫20至24度，風力偏強，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大臺北地區及其他沿海空曠地區陣風也較強，請多留意。
第2號颱風「舒力基」21日下午2時位於鵝鑾鼻東南方620公里的海面上，未來將從呂宋島東方海面北上，之後轉向東北東逐漸遠離，直接影響臺灣機率較低，但要特別注意的是，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島22日浪高可達3米至6米，海邊活動務必注意安全。
中職／徐若熙4局飆7K 王維中牛棚上陣無失分奪生涯首勝
味全龍昨（21）日在新莊棒球場對戰富邦悍將，靠著徐若熙和王維中兩大本土強投輪番上陣的好表現，兩人總計合投6局只被敲7安、送出10K，沒有丟掉分數，幫助球隊終場在客場以2：1止敗，後者也拿下中職生涯首勝。
王維中昨天投2局被敲2安，送出3次三振無失分，在他之後呂偉晟也順利守成，但田澤卻上場後戰況卻出現轉折，連續2支內野安打，讓富邦無人出局就攻佔上一二壘，隨後辛元旭犧牲觸擊成功推進，在那之後味全故意保送李宗賢，張冠廷敲出一壘滾地球，一壘手傳本壘刺殺，形成兩出局。本場沒發揮的高國輝，關鍵時刻仍然沒能建功，被三振出局，味全驚險取勝。
考慮到貢獻度，王維中順利拿下中職生涯首勝，徐若熙則是拿到本場的單場MVP。
蘋果發表防丟追蹤器AirTag！恐成「抓姦神器」？網友熱議
蘋果（Apple）於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦了春季線上發表會，推出了Airtag 、搭載蘋果自家M1晶片的 iMac、Apple TV 4k和iPad Pro等新品，iPhone 12也推出全新顏色。而在眾多新公布的消息中，防丟追蹤器Airtag成為網友討論焦點，尤其Airtag是否能夠另類應用成為「抓姦神器」，引發熱議。
據了解，有著藍牙追蹤器的Airtag，搭載U1晶片，外觀是枚宛如純白色鈕扣的圓形薄片，只要將Airtag放入個人的錢包、鑰匙扣等隨身物品，之後便可以透過iPhone的「Find My」App進行追蹤，可以在手機上看到它的位置，Airtag還能自行發出聲音，方便用戶找尋。就算超出你個人手機的搜尋範圍，還可以透過所有的蘋果產品協助，全世界超過上億的iPhone、iPad 和Mac都能成為尋找網絡的一份子，助你一臂之力。
蔡依林演唱會周邊藏暗語 「暖心一句話」逼哭粉絲
蔡依林從昨（21）日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡回演唱會」，周邊商品也在場外販售，其中一款上衣，被眼尖的粉絲發現可愛亮點，偷藏了蔡依林想要告訴粉絲的話。
這次演唱會的周邊配色是「螢光綠」，並推出6項新品，包括黑色上衣、帽子、長襪、毛巾和購物袋等。而其中的黑色上衣，除了胸口有著螢光綠寫著「Ugly Beauty」字樣外，衣服下擺處有著防偽標籤，此標籤翻過來，便能看到寫著「If you’re reading this，I want you to remember you’re beautiful」的句子，暗藏蔡依林想要對歌迷說的話。
正妹嗨喊陽台有鳥巢！3個月後驚見「尷尬真相」臉綠了
許多樹上都有鳥巢，但一般隨處可見的鳥巢不稀奇，有民眾在自家窗邊、冷氣上發現有鳥類「搬家」築巢才會特別覺得有趣。近日一名女網友就發文表示，自從今年1月搬到新宿舍後發現陽台上有鳥巢，當時還不斷向好友們炫耀，沒想到3個月過去她才發現自己叨唸的竟然不是小鳥們的新家，尷尬真相曝光後就連網友一看也笑翻了。
直到3個月後，原PO昨（21）日因為陽台累積太多灰塵，打算好好清潔一番，不料走近陽台一看，這才發現陪伴著她的鳥巢竟然只是塊「菜瓜布」，仔細一看照片可以發現，這塊菜瓜布間隙中還有塊像是能放鳥蛋的空間，近棕色的外型看起來更與一般鳥巢無異。（編輯：王柏文）