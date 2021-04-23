美女營養師保養祕訣不藏私　突破年齡限制散發女神光

現代忙碌又愛美的你，面對年齡增長代謝變差、生活壓力及美食衝擊，該如何對抗面有菜色，持續綻放健康光彩。美女營養師高敏敏歸類出好氣色的三大敵人，25歲後代謝下降、體內卡卡不順暢、新手媽媽體質劇變，建議大家保養須由內而外才能真正改善面有難色的狀況。「養顏先養腸」，腸道中住著大量的細菌生態，可概分為好菌、壞菌、中性菌，三種菌會彼此互相消長，若能養好腸道菌叢生態，便能調整體質、促進新陳代謝，讓氣色由內而外亮出來。





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運動搭配AB優酪乳 突破25魔咒提升代謝力





根據統計，25歲以後不運動的狀況下，基礎代謝率大約每10年會下降5-10%，除了年紀的因素之外，現代人習慣久坐、久站、運動量少也是代謝下降之主因。營養師高敏敏提醒：想提升代謝力，運動維持體力及補充對的食物都十分重要。





美國運動醫學學會與美國膳食協會曾公開建議，把握運動後補充碳水化合物與蛋白質的黃金比例，約為3-4：1，碳水化合物提供能量恢復體力、蛋白質幫助組織修復及肌肉生長，兩者互相搭配，才能達到最佳的運動效率。自己備餐相對困難時，營養師高敏敏推薦可以選擇便利商店就買到的AB優酪乳，其營養成分不僅符合黃金比例，同時AB優酪乳中獲得腸胃雙效健康食品認證的益生菌能幫助調整體內環境，助你事半功倍，打破25歲後代謝下降的魔咒！





▲AB優酪乳滿足運動後營養補充黃金比例，同時益生菌能調整體內環境，助你提升代謝力事半功倍！（圖／資料照片）

天天喝AB優酪乳 擺脫面有菜色與卡卡不順暢





臨床上發現，近五成上班族有排便不順的狀況，不僅讓人感到沉重不舒服，長時間代謝廢物的滯留亦會使壞菌大量孳生，導致面有菜色的窘境。





營養師高敏敏建議「養顏先養腸」，讓腸道保持年輕是青春的關鍵，平常可將AB優酪乳納入早餐飲品選項，其含有能通過胃酸及膽酸考驗的雷特氏®B菌，長期飲用有助於增加腸內益生菌、降低胃幽門螺旋桿菌數量，維持良好消化道環境，不開美肌也有好氣色！平日應酬、週末聚會大吃大喝後則建議執行「腸胃公休日」，以輕飲食的概念於公休日這天選擇健康高纖的原型食物，搭配AB優酪乳補充好菌，不僅幫助排除體內囤積的廢物，同時平衡大餐過度攝取的熱量。





▲營養師高敏敏建議「養顏先養腸」，保持腸道年輕是青春的關鍵，上班族平日應酬與週末聚會大吃大喝後則建議執行「腸胃公休日」（圖／資料照片）

孕期、新手媽媽最強後盾 AB優酪乳陪你面對各種挑戰





愛美是人的天性，許多女生將保養當成畢生修煉，但隨着年齡的增長，不僅代謝變慢，在承受家庭與事業兩頭燒的壓力時，還得面對成為媽媽時體質上的劇變。對此，身為二寶媽的營養師高敏敏表示，面對繁忙的日程以及成為新手媽媽期間的身體變化，自己最強後盾便是AB優酪乳。





AB優酪乳中豐富的益生菌，能維持排便順暢、促進代謝提升保護力之外，優酪乳乳品本身的優良蛋白質、鈣質等，亦提供女性所需營養。另外，營養師高敏敏也分享：AB優酪乳置於常溫30℃下放置1小時以內，菌數與功效都不會變，懷孕、坐月子、哺乳期間不喜冰飲的媽媽也都可以放心飲用！日常飲食選擇擁有健康食品認證、菌種能耐胃酸膽酸有效定殖腸道的優酪乳，為身體打好保護力與代謝力基礎，就是一種最便利、有效的保養方式。



