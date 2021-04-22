影／蔡英文地球日見環保團體　重申「不可能重啟核四」

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蔡英文表示，2050年淨零轉型，是全世界和台灣的目標。當許多國家還停留在宣示的階段時，台灣已經按部就班、積極部署。2016年她當總統後，就開始積極推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」就是政府具體的做法。
蔡英文強調，政府支持再生能源的發展，經過5年努力，太陽光電的裝置容量已經成長5.6倍；第一個離岸風場從無到有，已經開始商轉。政府也推動用燃氣發電取代燃煤發電，無論是中火或麥寮，都希望盡快改成燃氣機組。增加燃氣，就更有餘裕減煤；而減煤，就是減碳，也就是減空污。
蔡英文指出，能源轉型是減碳的關鍵，做好能源轉型才能為邁向淨零轉型的目標打好基礎。因此，她在今年元旦做出了宣示，希望開始淨零轉型，行政院就已經開始評估和規劃臺灣邁向淨零排放的路徑。一直以來，我們從產業、環境、政府治理，以及國家安全等各個角度，全盤規劃如何因應氣候變遷挑戰，以找出新的產業機會；她很清楚，這是一場考驗政府治理能力、產業轉型決心的硬仗。
「重啟核四並不可能，也不可行！8月的核四公投，政府會和民間團體站在一起，積極說明。」蔡英文說，核四問題台灣不能走回頭路。她希望環團可以跟政府攜手，為能源轉型的目標共同努力。
有關各個團體今年提出的49項個別議題，蔡英文指出，比照往年做法，每一項議題都已經交辦部會列管，今天在場的部會也會做出回應。環團關心的三接及藻礁議題，希望政府在能源轉型和藻礁保育之間，找到更適當的平衡點。
蔡英文說，政府一直持續和民間對話，例如當年三接的開發面積從前政府的232公頃縮減成23公頃，就是對話的結果；這陣子，她也注意到民間有相當多團體舉辦各種對焦會議，政府部門也積極參與，評估、盤點方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。
蔡英文說，三接和藻礁是環保與環保的權衡，相互做出調整，尋求最大的共識，這就是社會進步的過程。就像過去幾年，在能源轉型議題上，政府和民間一起努力往前走，克服了許多困難和挑戰，她相信在三接和藻礁的議題上，一定可以找到一個平衡點，朝著對台灣最有利的方向來努力。
今日與會團體代表包括荒野保護協會、台灣公民參與協會、台灣環境保護聯盟、中華民國關懷生命協會、台灣水資源保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境資訊協會、台灣動物社會研究會、公民監督國會聯盟、桃園在地聯盟、惜根台灣協會等。另外，國策顧問施信民教授、農委會主任委員陳吉仲、行政院環境保護署署長張子敬、內政部次長花敬群、經濟部次長曾文生、國家發展委員會副主任委員施克和、立法委員洪申翰及總統府副秘書長李俊俋等也在座。