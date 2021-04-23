房市／北市辦公商圈空置率低　內科舊宗段變化最亮眼

▲萬海航運去年以總交易37.67億元購入內科「長虹新世代科技大樓」A、B棟。（圖／NOWnews資料照）
▲萬海航運去年以總交易37.67億元購入內科「長虹新世代科技大樓」A、B棟。（圖／NOWnews資料照）

財經中心／綜合報導

2021-04-23 12:00:00

商用不動產的表現，可反映出產業發展下企業對空間市場的需求，依據信義全球資產公司最新第一季統計，北市辦公室無較大量的新增供給面積釋出，但企業實質需求強，在供不應求下，頂級辦公室超搶手，空置僅1.82%；北市7個主要辦公商圈中，就有6個商圈的空置率在3％以下，整體平均空置率在2.46%。另外表現最亮眼的是內科舊宗段廠辦，空置率從去年同期9.49%，至今年第一季已快速下降至4.66%。在空置率維持低檔下，北市辦公平均租金也持續創下新高行情，來到每坪2349元。

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信義全球資產公司總經理柯宏安表示，許多企業尋找內科廠辦會以西湖段為優先考量，但西湖段可釋出新大樓或大面積空間不多，相較之下舊宗段近期較多新穎廠辦完工，未來又有捷運經過，吸引像萬海等大型企業總部進駐，讓舊宗段不管在租賃及買賣交易都相當熱絡，空置率與去年同期大幅下降4.83個百分比，平均租金來到每坪923元，甚至也磁吸一些原在文德段較舊廠辦的企業前來，讓文德段空置率出現連續4季上升情況。

整體台北辦公去化表現亮眼，從各商圈空置率來看，可以發現各商圈空置率持續下降，北市辦公7個商圈中，就有6個商圈的空置率在3％以下，其中南京四五段空置率已維持6季在1%以下。特別在頂級辦公室市場，從2017年約11%的平均空置率，4年內持續下探，本季已在2%以下，達1.82%，這也讓平均租金連續漲了3年來到3262元，顯示企業對市場上頂級高檔的A辦需求強勁。

總經理柯宏安表示，台北市中心區申請危老重建大樓持續增加，將改變中心商業區目前老舊辦公樣貌，其中不少大樓將規劃頂級商辦，有助緩解企業硬需求。另外，目前內科開發中（已申請建照）的土地面積約有14000坪，推估未來將有42,000坪以上的廠辦供給面積（包含自用），預計也仍會帶動市中心區以及內科園區各地段間的企業進駐遷徙。

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