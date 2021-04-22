麥當勞薯條加啥美味？網曝「隱藏神吃法」：跟店員要才有
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 21:44:41
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，對此，就有一名男網友好奇「麥當勞薯條加什麼最好吃」，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞薯條加什麼最好吃」為題發文，表示他個人覺得「加鹽」的薯條最好吃，「尤其是熱騰騰的薯條，加鹽真的爆炸好吃」，因此好奇發問，「你們覺得薯條加什麼最好吃」？貼文一出，掀起熱議，「糖醋醬 +1」、「加玉米濃湯」、「剛起鍋的直接吃就好了，不用加佐料」、「放到涼掉，然後沾番茄醬放進玉米濃湯真理吧」、「加冰炫風」、「畢生只沾番茄醬，沾爆那種」、「沾冰炫風也不錯」、「番茄醬+砂糖」、「加蛋捲冰淇淋最好吃」、「最懷念小時候吃的搖搖薯條 （海苔或咖哩我都很喜歡）」、「我覺得加鹽薯條本身的味道最明顯，而且我不喜歡沾醬之後濕濕的薯條」、「無醬料派」、「抱歉，無鹽薯條真的讚」。
不過，也有內行網友表示，加「胡椒粉」也超好吃，而且還得另外跟店員要才會有，「胡椒要跟店員講才會給，我都要兩包，一包加薯條，一包加玉米濃湯」、「加胡椒粉超讚」、「胡椒粉」、「當然是胡椒粉阿」、「胡椒鹽」、「胡椒粉真理」。（編輯：郭佩蓉）