麥當勞薯條加啥美味？網曝「隱藏神吃法」：跟店員要才有

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，對此，就有一名男網友好奇「麥當勞薯條加什麼最好吃」，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞薯條加什麼最好吃」為題發文，表示他個人覺得「加鹽」的薯條最好吃，「尤其是熱騰騰的薯條，加鹽真的爆炸好吃」，因此好奇發問，「你們覺得薯條加什麼最好吃」？





▲一名網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞薯條加什麼最好吃」為題發文，貼文一出，引起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有內行網友表示，加「胡椒粉」也超好吃，而且還得另外跟店員要才會有，「胡椒要跟店員講才會給，我都要兩包，一包加薯條，一包加玉米濃湯」、「加胡椒粉超讚」、「胡椒粉」、「當然是胡椒粉阿」、「胡椒鹽」、「胡椒粉真理」。（編輯：郭佩蓉）



