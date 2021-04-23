NOW早報／麥當勞薯條加啥美味？常客抖出「隱藏神吃法」

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞薯條加什麼最好吃」為題發文，表示他個人覺得「加鹽」的薯條最好吃，「尤其是熱騰騰的薯條，加鹽真的爆炸好吃」，因此好奇發問，「你們覺得薯條加什麼最好吃」？
有內行網友表示，加「胡椒粉」也超好吃，而且還得另外跟店員要才會有，「胡椒要跟店員講才會給，我都要兩包，一包加薯條，一包加玉米濃湯」、「加胡椒粉超讚」、「胡椒粉」、「當然是胡椒粉阿」、「胡椒鹽」、「胡椒粉真理」。
今日天氣／北東局部短暫雨 西半部山區易有午後熱對流
昨（22）日白天各地溫暖偏熱的天氣，東半部地區及基隆北海岸、大臺北山區的東側持續有短暫雨出現；午後中南部山區有熱對流發生。今（23）日大環境為東風到東北東風，水氣仍偏多，迎風面東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，北部其他地區亦有零零星星的短暫降雨出現，西半部地區大多還是多雲到晴的天氣，不過中午過後山區有局部午後短暫雷陣雨，另外需要留意的是東半部及午後的中南部山區容易有較大雨勢出現；氣溫上和今天相差不多，北部、東半部高溫27至28度左右，中南部高溫30至32度之間，在近山區和河谷地區可能會在高個1到2度左右，整體感受溫暖偏熱，各地早晚低溫20至24度
第２號颱風「舒力基」下午２時位於鵝鑾鼻東南東方５２０公里的海面上，未來向東北轉東北東逐漸遠離，直接影響臺灣機率較低，但要特別注意的是，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及馬祖易有長浪發生，尤其在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島浪高可達３至５米，海邊活動務必注意安全。
日職／吳念庭連5場敲安 歐力士超級大逆轉
西武獅隊今天再度於大阪巨蛋出戰歐力士隊，原本球隊還以6:3領先，不過9局下守護神增田達至砸鍋，杉本裕太郎敲出再見安打，幫助歐力士完成大逆轉，最終歐力士以7:6贏球，讓西武苦吞4連敗。台灣好手吳念庭先發4打數1安打，連續5場敲安。
蔡依林演唱會爆粗口問候 自嘲是「化石來著」
蔡依林從21日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，而今（22）日的演唱會蔡依林端出超級大彩蛋，演唱了鐵粉敲碗想聽的限定曲目。而心情大好的她，向歌迷打招呼時大爆粗口：「有多少該死的『消極掰』來了？」此外，她也在演唱會上自嘲自己是化石，逗樂全場歌迷。
原子筆末端做「S型凹槽」啥用途？內行揭真相：追劇神器
原子筆是日常生活中常見的小物，更有不少店家會拿來做為宣傳贈品。就有網友拿到一隻末端做成「S型凹槽」狀的筆，不禁好奇有何用意？隨後也有內行人點破真正用法：「根本是追劇神器」。
飯店櫃檯需「精通外文」！薪水卻低爆 網曝原因：不意外
飯店櫃檯人員為了服務來自各地的旅客，通常都需要具備一定程度的語言能力，不過就有網友發現台南某飯店開了櫃檯人員職缺，但月薪竟然才開「24K-28K」，讓他不解為何這麼低，貼文一出，就有知情網友表示「不意外」。
有網友表示，因為有些飯店開的職缺其實是在徵「實習生」，因此薪水才會不高，「飯店很多實習生啊...」、「飯店大多都找產學合作，最低工資沒在跟你客氣」。（編輯：王柏文）