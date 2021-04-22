人資面試避談「明確薪資」！內行揭暗黑真相：怕自找麻煩

面試
▲面試除了讓企業篩選需要的人才外，求職者同樣也能挑出最喜歡的職缺。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 22:25:39

面試除了讓企業篩選需要的人才外，求職者同樣也能挑出最喜歡的職缺。不過就有網友表示，近期開始多次面試，其中卻有一間公司的人資瘋狂避談「明確薪資」，讓他不禁好奇背後原因。隨後也有內行人點破「暗黑真相」，認為人資是在避免自找麻煩。

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原PO在論壇《Dcard》上分享近況，「最近研究所準備畢業開始面試。昨天面試一家公司，當時分別有兩位主管跟一名人資，先主管面試完大概了解工作內容後，才換跟人資面試。人資一進來就問我有什麼想了解的，我第一個問題就問關於薪資的部分，這是人資看了看我的希望待遇就說，開的薪資待遇對公司而言有點高」。

這位人資隨後也開口問「開這份薪資條件的依據為何？」原PO也回應「是從學長與前一次面試的公司開的薪資作為依據」。沒想到得到答案後，人資便開始「顧左右而言他，就是沒有一個明確的薪水數字」。

▲看完原PO的遭遇後，就有內行人指出，該公司的人資可能沒有「決定權」，才會避談明確薪資。（圖／翻攝《Dcard》）
▲看完原PO的遭遇後，就有內行人指出，該公司的人資可能沒有「決定權」，才會避談明確薪資。（圖／翻攝《Dcard》）
這也不禁讓原PO疑惑「我到其他公司面試的時候，另一位人資都是直接拿了一張表格，跟我說明公司的獎金制度與試用期前後的薪水，不懂什麼原因會讓人資要避談薪資？」

完整遭遇曝光後，也有不少網友感同身受「我最近面試也是一樣，問薪水人資也不給我明確的答案」、「很多面試官都不會明講薪資待遇啊」、「HR都會跟你說要等核薪出來才知道確切數字，不過一般新人價他們一定都知道」。

另外也有內行人解釋「核薪都還沒跑完，最上面的主管沒有確認，他現在跟你講，那要是核完不一樣，他不是自找麻煩」、「因為他沒有決定權」。（編輯：潘毅）

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