智慧型手錶在台灣不普及？眾反曝「現況」：這邊人手一支

▲網友認為，現在智慧手錶功能多元，應該連老人家都會想戴。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友觀察到，台灣似乎很少人戴智慧型手錶。隨後也遭網友反駁「去運動場上看絕對人手一支」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 23:45:24

隨著科技進步，不少3C大廠也開始搶占智能穿戴配件的市場，其中智慧型手錶更是主要戰場。然而就有網友觀察到，台灣街頭上似乎很少人戴智慧型手錶，認為「是否不夠普及」，隨後卻被網友反駁「去運動場上看絕對人手一支」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT上發文提到，自己出門辦事，結果一路上觀察發現，不論是在公車與街上，幾乎沒有戴「智慧型手錶」的人，忍不住疑惑「好像只有我一個戴著，是不是我看的樣本太少啦？」

▲不少人認為，智慧型手錶對於運動愛好者相當實用。（圖／翻攝PTT）
▲不少人認為，智慧型手錶對於運動愛好者相當實用。（圖／翻攝PTT）
貼文一出也立刻掀起話題，不少人紛紛表示「很多吧 身旁有固定運動的都有」、「apple watch一大堆」、「我公司同事很多帶智慧錶欸」、「運動的時候才戴，平常不戴，該戴的場合才出動貴的」、「對有運動的人很實用，在運動場上幾乎人手一支」、「校園很多都是apple watch吧，尤其體育老師」、「去大學走一圈就會看到很多了」。

但是也有少數人認為，「我是會帶又同時不覺得實用的」、「應該是戴錶的人本來就比以前少，除了奢侈品的意義外，我還真想不到我手機隨身帶了，為什麼還要多戴一隻錶」、「身邊很多人戴...但對我一點吸引力都沒有」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀