智慧型手錶在台灣不普及？眾反曝「現況」：這邊人手一支
隨著科技進步，不少3C大廠也開始搶占智能穿戴配件的市場，其中智慧型手錶更是主要戰場。然而就有網友觀察到，台灣街頭上似乎很少人戴智慧型手錶，認為「是否不夠普及」，隨後卻被網友反駁「去運動場上看絕對人手一支」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 23:45:24
原PO在PTT上發文提到，自己出門辦事，結果一路上觀察發現，不論是在公車與街上，幾乎沒有戴「智慧型手錶」的人，忍不住疑惑「好像只有我一個戴著，是不是我看的樣本太少啦？」
貼文一出也立刻掀起話題，不少人紛紛表示「很多吧 身旁有固定運動的都有」、「apple watch一大堆」、「我公司同事很多帶智慧錶欸」、「運動的時候才戴，平常不戴，該戴的場合才出動貴的」、「對有運動的人很實用，在運動場上幾乎人手一支」、「校園很多都是apple watch吧，尤其體育老師」、「去大學走一圈就會看到很多了」。
但是也有少數人認為，「我是會帶又同時不覺得實用的」、「應該是戴錶的人本來就比以前少，除了奢侈品的意義外，我還真想不到我手機隨身帶了，為什麼還要多戴一隻錶」、「身邊很多人戴...但對我一點吸引力都沒有」。（編輯：潘毅）