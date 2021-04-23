最討厭的不是老闆！男揭「公司顧人怨Top1」　過來人認了

職場
▲有名網友指出，本以為出社會後部分人最討厭的都是老闆，但他反而不認同，甚至點名「顧人怨冠軍」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 12:50:00

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有網友指出，本以為出社會後大部分人最討厭的都是老闆，但他反而不認同，甚至點名「顧人怨冠軍」，立馬引來過來人點頭直喊「很有感觸！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示本以為出社會後，大部分人最討厭的都是老闆，但他透露至今遇到的老闆都待人不錯，反而是公司阿姨一輩的讓他十分不滿，「薪水明明領一樣（甚至比你低），卻自以為是主管，整天想指揮別人做事，推責任、打小報告、搞小圈圈、亂教新人，要不然就是噴出一堆傻眼言論」。

他也舉例，自家公司有一些缺點，有時會和同事在廁所聊到，「被這位阿姨聽到，還會當場教育你，說什麼：『要感謝公司養你，給你工作blablabla～～有什麼好嫌』」；他亦點名打掃廁所的阿姨，「廁所都還沒掃，看到有人在洗手，還會規定不要將水，灑在洗手台，不要放重物，看到地板有人用髒而你剛好就在哪，就認為是在場者用的，然後開始碎念」，最後他就無奈直喊，「啊呀～工作後深深體會到，比老闆、主管更令人欠揍的職位就是『公司阿姨』」。

▲工作後深深體會到，比老闆/主管更令人欠揍的職位就是『公司阿姨』
▲工作後深深體會到，比老闆/主管更令人欠揍的職位就是『公司阿姨』
貼文一曝光，就引來不少人有感而發，「哈哈哈每間廁所阿姨都這樣嗎？我們的是不知道在兇幾點的，我反而對他們都客客氣氣的」、「很有感觸，每次拖地的時候都不能上廁所，不然就被白眼跟碎唸」、「歐巴桑同事真的可怕！最會嫉妒別人了，自己不努力怪誰，期許自己不要成為這種人」、「超可怕我前公司的阿姨一直碎念，有夠吵，幸好我很快就脫離惹」、「而且那種人講起來頭頭是道，做起來臣妾不行。」、「非常認同，公司阿姨只贏在年資比我們深，卻以為是我們上層，明明職位比我們還低」。

但也有網友抱持不同看法，「他們最多噁心你而已，老闆是會直接搞到你考績跟獎金的」、「那是你遇到的這種的，我們公司的清潔阿姨在廁所遇到，也不會跟我搭訕說話開玩笑講五四三的」、「她們做份內的事沒有錯吧！更討厭的是講話超大聲又愛八卦⋯⋯真的很討厭」、「目前遇到的阿姨都蠻好的」、「阿姨很兩極欸，我遇到都是會照顧的阿姨，有吃的、喝的都會分享」。（編輯：陳雅雲）

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