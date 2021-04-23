最討厭的不是老闆！男揭「公司顧人怨Top1」　過來人認了

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他也舉例，自家公司有一些缺點，有時會和同事在廁所聊到，「被這位阿姨聽到，還會當場教育你，說什麼：『要感謝公司養你，給你工作blablabla～～有什麼好嫌』」；他亦點名打掃廁所的阿姨，「廁所都還沒掃，看到有人在洗手，還會規定不要將水，灑在洗手台，不要放重物，看到地板有人用髒而你剛好就在哪，就認為是在場者用的，然後開始碎念」，最後他就無奈直喊，「啊呀～工作後深深體會到，比老闆、主管更令人欠揍的職位就是『公司阿姨』」。
貼文一曝光，就引來不少人有感而發，「哈哈哈每間廁所阿姨都這樣嗎？我們的是不知道在兇幾點的，我反而對他們都客客氣氣的」、「很有感觸，每次拖地的時候都不能上廁所，不然就被白眼跟碎唸」、「歐巴桑同事真的可怕！最會嫉妒別人了，自己不努力怪誰，期許自己不要成為這種人」、「超可怕我前公司的阿姨一直碎念，有夠吵，幸好我很快就脫離惹」、「而且那種人講起來頭頭是道，做起來臣妾不行。」、「非常認同，公司阿姨只贏在年資比我們深，卻以為是我們上層，明明職位比我們還低」。
但也有網友抱持不同看法，「他們最多噁心你而已，老闆是會直接搞到你考績跟獎金的」、「那是你遇到的這種的，我們公司的清潔阿姨在廁所遇到，也不會跟我搭訕說話開玩笑講五四三的」、「她們做份內的事沒有錯吧！更討厭的是講話超大聲又愛八卦⋯⋯真的很討厭」、「目前遇到的阿姨都蠻好的」、「阿姨很兩極欸，我遇到都是會照顧的阿姨，有吃的、喝的都會分享」。（編輯：陳雅雲）