好市多冰淇淋見「甜蜜空洞」！客羞喊：被告白 真相糗大
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名網友指出，自己到好市多買了冰淇淋後，卻發現杯上出現空洞，但因外型酷似愛心，讓不少人一看興奮直喊「難道是被告白了！」不過，就有人揭開真相，指出「很正常啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 12:34:03｜2021-04-23 13:01:59
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己到好市多買了焦糖海鹽冰淇淋，但一拿到就發現冰淇淋中間有個空洞，讓他當下傻眼直呼「這個空洞給人的感覺實在很空洞…該說是裝的人技巧太好嗎？」
然而不少網友一看空洞外型酷似愛心，紛紛興奮留言「擠一顆愛心給你還不好」、「是愛心欸！難道是被告白了」、「他在跟你示愛」、「是愛心耶～」、「他給你愛心欸！偷偷表白」、「Costco員工低調的告白」、「我也只看到愛心！感覺技術很厲害才可以做出來愛心！哈哈哈」。
另外，也有許多人認為有空洞十分正常，直言「正常的喔～要沿著杯子擠，除非店員人很好偷幫你填滿，不然大多有sop規定幾圈霜淇淋哦！做過超商店員」、「正常啊，便利店，麥當勞也都是啊」、「這樣才能裝到最多冰淇淋份量給你，賺到」、「不管哪裡的霜淇淋，不都是這樣！！裝霜淇淋的時候會繞圈圈」、「不旋轉繞著疊冰淇淋，直接中間灌下去，你就會罵他賣相不佳像大便！」
事後原PO亦分享後續，表示已將原本的空心杯拿去反應，店員二話不說換了全新的冰淇淋給他，讓他大讚「美式大賣場的霸氣…」。（編輯：陳雅雲）