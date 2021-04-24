國產蘆筍怎麼挑才內行？簡單「3撇步」必學：清爽又脆甜
夏天將至，氣候逐漸炎熱起來，清爽脆口的蘆筍成為許多民眾青睞的桌上佳餚。目前正值蘆筍產期旺季，不過到底該怎麼選購蘆筍才內行呢？台南區農業改良場就分享了挑選「3撇步」，讓消費者簡單快速找出新鮮又優質的蘆筍。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 10:57:21
台南區農業改良場表示，蘆筍在《神農本草經》被列為「上品之品」，含有豐富的的纖維質、多種維生素及葉酸，其中維生素B2含量為大蒜的2倍，維生素C則為蘋果的4.9倍。另含礦物質及胺基酸，其中天門冬胺酸在100公克新鮮蘆筍含量高達460mg，且含有較高的硒及抗氧化成份，營養素含量高，因此自古以來就有「蔬菜之王」美譽。
而選購蘆筍的簡易「3撇步」如下：
1.翠綠飽滿：外觀顏色是否翠綠有光澤，嫩莖是否挺直飽滿，儲放多日之蘆筍嫩莖因失水而稍為凹陷鬆軟。
2.筍尖緊密飽和，沒有散頭或開芒。
3.切口新鮮濕潤：基部切口部分，新鮮蘆筍飽滿有水分，若儲放多日未保鮮基部乾癟而有縫隙。
蘆筍風味清爽、脆甜，簡單川燙或拌炒即可食用，其特殊風味為春夏季炎熱天氣消暑之良好食材。且今年氣候少雨、日夜溫差大，特別適合蘆筍生長，是夏日可開心享用的低卡高纖之美味佳餚。（編輯：倪浩軒）