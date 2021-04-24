水煮蛋下鍋蛋殼就爆開！內行曝「5撇步」：蛋超嫩不破殼

▲不少人每天都會吃到雞蛋料理，對此，營養師高敏敏也分享了8款蛋料理的熱量排行。（示意圖／取自unsplash）
▲水煮蛋是非常容易烹飪的東西，不少人都會動手自己做，但你是否也有煮完之後，發現一堆蛋殼都已經破裂的情況。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 17:20:47

水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次撈起鍋都會發現有一兩顆蛋的蛋殼都爆開，使得雞蛋變得不完整，殼也超難剝。對此，《小乾倩倩遊戲的美食》就分享其中「5撇步」，指出這樣煮出來的雞蛋非常香嫩且好吃。

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一、煮水煮蛋前要挑選雞蛋

想要做出好吃又容易剝殼的水煮蛋，那麼所用的雞蛋必須是優質的新鮮雞蛋，其具有的特徵包含蛋殼幹凈光亮、手感重、輕晃無異響、聞起來沒有怪味才行，千萬不要用即將過期或者變質的雞蛋。

二、煮雞蛋應該先浸泡熱水

很多人不知道，煮水煮蛋應該要先過熱水，把雞蛋把雞蛋浸泡在熱水3分鐘後再放入冷水鍋中煮，這樣能有效地防止雞蛋在上鍋加熱時出現爆裂的現象，才不會每次起鍋都看到一堆雞蛋蛋殼爆開。

▲防止雞蛋煮完破裂的情況，應該要挑選優良雞蛋，且入鍋前要先進泡熱水。（圖／翻攝自Dcard）
▲防止雞蛋煮完破裂的情況，應該要挑選優良雞蛋，且入鍋前要先進泡熱水。（圖／翻攝自Dcard）
三、雞蛋應該至少煮8分鐘

一般來說雞蛋煮6分鐘後才會出現蛋黃凝固的現象，很多人喜歡吃溏心雞蛋，所以通常煮6、7分鐘就關火出鍋了，但是一般還是不建議民眾這樣做，因為雞蛋可能會殘留一些細菌，還是建議大家至少煮到8分鐘，才不會是吃到對人體有害的沙門氏菌。

四、雞蛋出鍋後要泡冷水

雞蛋煮熟之後，千萬不能讓它繼續泡在鍋子裡，也不是拿出來讓他放在盤子上面放涼，這兩種做法都會讓雞蛋殼變得很難剝，而應該是要將煮熟的雞蛋放入冷水泡一會，除了有效降溫以外，還會讓雞蛋跟蛋殼自動分離，剝起來就很容易了，一點都不會黏。

五、水煮蛋苦無味道

很多人會發現水煮蛋聞起來雖然很香，但吃起來卻沒什麼味道，剝完殼的水煮蛋用刀一分為二，在蛋黃位置滴入幾點醬油後再食用，直接多加一層風味，吃起來也不會那麼無趣。（編輯：張嘉哲）

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