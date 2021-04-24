刷載具店員還給明細幹嘛？「真實用途」曝光：不拿會後悔
台灣目前行動支付、電子載具的功能陸續起步發展，不少人去超商、超市等地方消費時，因為不想收發票，而刷「電子載具」將發票存在裡頭，但刷完後，店員依舊遞上一張「明細」。對此，就有網友討論「刷載具幹嘛還要給明細啦！」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 17:44:05
原PO在PTT貼文指出「每次刷完載具還是會拿到明細，到底為什麼？而且還很多機器是一定會印出來，不覺得這樣根本沒省到紙嗎？拿載具刷載具也是增加作業時間，為啥會變成這樣？而且我曾經載具中200，沒設定自動匯款又懶得去處理，已經過了很久了 」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠擾民，我就不想拿發票，給我明細幹嘛啊」、「所以我都拿紙本發票當原始人」、「我後來發現還是要拿明細之後，就不刷載具了，除了對發票方便，還是要拿一堆紙」、「真的！都要環保了還印一大堆，氣死」。
不過，也有內行網友表示「要退貨....有些是需要明細的」、「你就祈禱你要退貨的店家都不用明細」、「明細是拿來給你退貨的，懂嗎？」、「店家說明細還是要保留明細才能退換」、「印明細超重要，最近剛好消費被刷錯，還好有拿明細又有檢查」、「刷載具也會出錯啊...有明細可以核對購買內容，如果又要退貨需要明細就GG，沒拿再後悔也來不及了」。（編輯：張嘉哲）