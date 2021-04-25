丈夫喊「完成任務」給10萬！妻秒心動 網全搖頭：超變態
如果自己的丈夫要求你完成一個任務就能獲得10萬元，妳接受嗎？近日，就有網友分享自己老公非常喜歡看自己穿裙子，而且因為覺得自己頭型很好看，要自己「剃光頭」，如果做了的話，就會給10萬元零用錢，讓她非常心動，貼文也引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 10:31:19
原PO在「匿名公社」貼文指出「我的丈夫本身有特殊癖好，除了非常喜歡看我穿上裙子之外，說我的頭型非常好看，因此時不時丈夫就慫恿我去剃光頭，感覺還蠻奇怪的」。
「不過某一天，丈夫突然跟我說，如果我願意剃光頭的話，就會給我10萬元的零用錢，但條件是剃完之後，必須去逛街跟旅遊，而且不能戴假髮遮掩，而且還要穿上他最愛看我穿的裙子，丈夫則在一旁拍下過程，製作成影片」而這樣的條件，讓最近剛離職，沒有收入的原PO相當動心，不曉得是否該鼓起勇氣。
貼文一出，不少網友紛紛回應「三觀嚇壞了...有這種事」、「看完只能說真的超變態，我會直接訴請離婚」、「這個真的變態到讓我愣住＝＝你還心動」、「心動什麼？這麼變態的指令你坐的下去」、「先拿到錢再說。不然剃光頭又沒拿到錢不就慘」、「真的嚇壞了...怎會有這種事」。（編輯：張嘉哲）