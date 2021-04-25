地上「3張千元大鈔」沒人撿！真相曝光網全跪：這招太神

▲有網友看到地上有3張千元大鈔，卻好奇「為何沒人撿？」真相讓網友們嗨翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
▲有網友看到地上有3張千元大鈔，卻好奇「為何沒人撿？」真相讓網友們嗨翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 11:12:56

大家應該都有在路上看過掉落物品的情況，例如有百元鈔票、零錢等等，但你看過一千元掉了三張卻沒人理？近日，就有網友去某間店吃飯時，卻意外看到地板上有三張千元大鈔，正當她疑惑「為何沒人撿」，才發現上頭寫著四字，讓她相當驚訝，貼文一出，網友們也直呼「這招真的太強！」

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原PO在《路上觀察學院》表示，去某間店吃飯時，看到店門口的地板上有三張千元大鈔，不過卻沒有任何人撿走，直到她看到鈔票上寫著「小心階梯」，瞬間理解店家是怕客人跌倒，所以為了吸引客人的目光，才故意把「假鈔」黏在地上，讓她也忍不住說「害我以為我的錢掉了」。

▲店家其實是怕客人跌倒，才故意在地板上貼假鈔，並寫著「小心階梯」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲店家其實是怕客人跌倒，才故意在地板上貼假鈔，並寫著「小心階梯」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
貼文曝光後，也吸引1.8萬人按讚，網友們也紛紛讚賞店家，「這招真的太強！」、「有夠棒，寫的小大家卻會仔細看」、「現代問題需要現代手段」、「真的有效，連老花都看的見了」、「對人性瞭若指掌」、「超聰明，讓你專心看樓梯不會跌倒」、「怎麼比上面白底紅字的更顯眼」、「這店家真的很貼心」。

另外，也有網友開玩笑說，「結果為了看地上的錢，還是踢到樓梯跌倒了」、「害我都沒注意小心台階」、「為了看了1張一千塊錢而跌倒」、「從此老人家在這都不跌倒了，但是腰都閃到」、「結果為了看清楚這個，然後跌倒」。（編輯：許智超）

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