騎車撞暈麻雀！她見「男友不理」想分手 原因讓網全問號
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友騎車意外撞到麻雀，當下邊哭邊打給男友，但對方在忙工作沒有接到，讓她認為「男友不尊重生命，因此提出分手」，貼文一出，也讓網友們全看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 14:48:15
原PO在《爆怨2公社》表示，日前騎機車意外撞到麻雀，看著倒在地上的麻雀感到很害怕，於是趕緊打電話給男友，並希望對方可以趕過來陪她，但卻沒有收到回應，所幸麻雀最後沒事。一小時後男友回電，說在工作所以沒接到電話，這讓她忍不住說「你讓我足足乾等了一個小時，讓我活在恐懼中，我很害怕，我一直在哭」。
原PO接著指出，男友只在乎工作，不尊重小生命，「我問他一個小生命比較重要，還是工作比較重要，他說我在無理取鬧，尊重一個生命真的很多困難嗎？我在那隻麻雀身邊陪伴了一個小時，而男友什麼都沒做，繼續無所謂的做著工作」，她便提出分手，直到對方道歉兩人才和好。
不過，原PO的內心還是有點疙瘩，只好發文求助「該分手嗎？」貼文曝光後，網友們都不認同原PO，「整件事情好像跟你男友沒關係...」、「直接衝到動物醫院不是更快」、「尊重生命很重要，但妳自己處理不來嗎」、「我覺得分手比較好，不要耽誤你男友的青春」、「乾脆幫麻雀CPR」、「男友真的滿可憐的」。（編輯：許智超）