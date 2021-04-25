外送員拿走餐點取消訂單！他急問客服 「原因」出乎意料
外送平台近幾年崛起，不少人都會在家使用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，不過，近日就有店家發現自己備好餐點拿給外送員後，卻發現餐點遲遲沒送達，甚至最後被取消，直到聯繫客服之後，客服告知原因讓他哭笑不得，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 15:05:13
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「歹徒一定是肚子很餓吧，所以才會搶劫熊貓的袋子，讓我想起以前有一部電影，裡面女主角用肉乾的袋子裝錢，銀行員問他說不怕被搶嗎？女主角說假如這樣都能被搶，對方一定很愛吃肉乾」。
只見貼出的照片中，該名客人向客服詢問為何餐點「沒送達為何被取消？」客服則回應「林先生您好，很抱歉，造成你的不便，很遺憾該訂單已被取消，因為送遞員反應訂單被搶劫，致電給客人但無人接聽，但請不要擔心，因為你仍將獲得該訂單的付款，顧客也將收到有關取消訂單的通知。」
貼文一出，網友紛紛回應「訂單被搶劫？真假啊」、「輸入法的問題吧？應該不是被搶劫？」、「我還遇過外送員機車壞掉的勒XD」、「傻眼，有這種事」；不過，也有不少外送員表示「真的有被偷過」、「我之前是送到位，然後被隔壁鄰居攔截還付錢...說是填錯地址」、「我有同事夾單送兩份餐點，送完第一份，第二份真的不見＝＝」。（編輯：張嘉哲）