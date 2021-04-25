30年也得揹！內行曝「超現實案例」勸買房：都有錢人在撐

▲有網友問及「台北年輕人為何不移居到高雄？」引來一名曾在台北住過25年的網友回應，分析「台北與高雄的優劣之處」，直呼「人生不是只有買房」。（圖／取自pixabay）
▲近年來台灣房價居高不下，讓許多人大喊「根本買不起」，就有網友分享身旁的案例，他認為在台灣，「有錢人的資產配置裡，一定有房」，即便他自己是屬於「股票派」，但還是不可否認房地產在台灣市場的優越之處。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 17:40:52

近年來房價高居不下，讓許多年輕人感嘆「一輩子根本買不起」，也不禁懷疑，存了幾百萬頭期款，接著再揹30年房貸，全是為了一間屬於自己的房子，這樣真的值得嗎，貼文一出，就有網友分享身旁的案例，他認為在台灣，「有錢人的資產配置裡，一定有房」，即便他自己是屬於「股票派」，但還是不可否認房地產在台灣市場的優越之處。

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一名網友在PTT發文，表示自己很想買房，但無奈沒有這麼多錢，「想說不要看三房，看兩房或二加一房就好」，結果雙北房價貴，公設比又高，像是一間實坪不到20的小宅，總價就逼近1000萬，還不含車位，「我一直想有個家，但是這個夢想真的很困難，即便貸款30年也是很沈重的負擔，難道想要自己的家真的只能當屋奴犧牲一切了嗎？想到就難過」。

對此，就有另一名網友在PTT回文，並且分享了身旁友人的真實案例，A例租房租了10幾年，最後貸款買了租屋處，原因是因為懶得搬走，加上孩子也長大了，可以幫忙繳房貸；B例則是收入普通，但一開始就選擇買房揹房貸，但不到10年，房價漲了1倍，也意外賺了一筆差價。他認為像是B例一開始就買房，因此賺到了不動產增值，即便後來脫手賣房再去租屋，手上也多出一筆意外賺到的差價，「你沒有房貸壓力，空閒的錢在手上多了，越容易花掉，除非你自認投資理財能力自制力極強，但有概念的人，肯定會有不動產配置」。

▲近年來台灣房價居高不下，讓許多人大喊「根本買不起」，就有網友分享身旁的案例，他認為在台灣，「有錢人的資產配置裡，一定有房」，即便他自己是屬於「股票派」，但還是不可否認房地產在台灣市場的優越之處。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享身旁的案例，他認為在台灣，「有錢人的資產配置裡，一定有房」，即便他自己是屬於「股票派」，但還是不可否認房地產在台灣市場的優越之處。（示意圖／取自unsplash）
他並接著提出3項不動產的優勢，第一「抗通膨」，「美聯儲資產負債表歷史高，利率還是一樣低，代表灑一堆錢，你沒抗通膨有形資產就是被變相抽稅」；第二「不易動用」，「不動產即代表不易動用，不會因為一時的漲跌而脫手，資產要增值，擺的住是重點，不動產就有這優勢」；第三「開槓桿」，「對一般人而言，不動產是最容易借貸成本最低的手段，你有房子就是多一個讓資產靈活調度的工具」。

他也指出，「在台灣，有錢人的資產配置裡一定有房，對他們來說，需要不動產停泊他的資金，再加上台灣的稅法、政府政策都有利房市，所以台灣房地產永遠都有這群有錢人撐」，而在制度、華人買房觀念、環境等，也造就了不動產這標的不墜，「你沒有，你吃虧而已」，而他也提到自己雖然是「股票派的」，「即便再鄙視房市的扭曲，我也無法無視不動產這標的在台灣這環境的優越之處」、「你不是買不起，而是看不上你買得起的」！

貼文一出，網友紛紛留言，「學過經濟學的都知道，房子是最有價值的金融商品」、「同意，去年股災同事拿房去借錢出來買」、「買不買房自己的選擇，但不要那邊牽拖怪政府建商，畢竟蛋黃區豪宅雖然貴，但還是滿滿的成交量，重點是買適合自己能力可及的物件」、「這篇明明講的很實際，噓的祝你早點看清現實」、「資金有缺口時確實可以最快增貸出來使用」。（編輯：郭佩蓉）

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