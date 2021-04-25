iPhone行事曆「狂跳提醒」！老司機一看秒懂：見怪不怪了

智慧型手機市場競爭激烈，隨著人手一機的時代來臨，現代人對於日常陪伴自己最久的手機瞭解程度也日益提升。近日有網友發現自己的iPhone竟然每隔一小時就跳出「可能受到惡意攻擊」的提醒通知，煩不勝煩同時也擔心是否自己意外點到了什麼不該點的釣魚網站，不過煩惱曝光後除了有熱心網友提供解答外，也意外釣出許多「老司機」的神回覆。

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這名女網友日前在社群論壇

《Dcard》

上向網友求助，她提到自己的手機一直會跳出「請刪除iPhone上可能的感染」、「可能遭受惡意攻擊」、「您的手機數據可能洩漏」等提醒通知，不僅出現在網頁上，就連自己的行事曆也滿滿的都是同樣的通知，這就讓她相當納悶「不知道是不是點進不該點擊的網站」。

▲女網友的iPhone行事曆不斷跳出遭到「惡意攻擊」的訊息。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後，許多熱心網友紛紛留言解釋這其實是惡意釣魚訊息，只要進入系統設定，選擇「行事曆」中的帳號管理部份，將「已訂閱的行事曆」中惡意釣魚訊息的帳號點選刪除就能解決綁架訂閱的問題。

不過討論串中，也有發生類似經驗的網友無奈留言「我之前也被困擾超久，我本來就沒用原廠行事曆的習慣，後來直接關掉行事曆提醒，眼不見為淨也不怕不小心點到」，更有老司機解釋「點色情網站常會出現，可以去設定的行事曆那邊取消掉」、「有在看片片齁，因為我也中過哈哈哈」、「不一定是看色色的網站才有，我看一般漫畫也常常跳出來，時不時按錯都見怪不怪了」。（編輯：楊智傑）