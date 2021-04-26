Josh競技生死鬥！全美「菜市場名」齊聚　輸了都得改名字

台灣人為了免費壽司瘋改名的「鮭魚之亂」外媒爭相報導，近日在美國又有一場「Josh Swain battle」成為眾人焦點，原來這是美國亞利桑那州一名男子Josh Swain在去年將臉書上所有「同名同姓」的網友加入聊天室，更相約隔年將進行一場「全美只能有一個Josh」的線下決鬥。活動意外掀起不少網友關注，最後這個世紀對決更搖身一變成為了慈善活動，超過一百多位的Josh到場參戰。

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根據外媒《林肯日報》、《Insider》採訪報導，美國內布拉斯加林肯郡25日舉辦了這場線下對決，起因只是一名來自亞利桑那州叫做Josh的大學生，開玩笑地將所有Facebook上同名同姓的網友加入同個聊天群組，為了爭奪Josh這個名字的「冠名權（naming rights）」，相約2021年4月25日來場對決，只要在決鬥中輸掉就得自掏腰包去改名。

沒想到這個網路玩笑卻讓不少網友密切關注，在推文不斷被轉發、分享後，最初這名大學生決定以「Josh Battle」的名義發起眾籌募資活動，同時標明這些「改名手續費」將全數捐給美國兒童醫院和醫療中心，更放寬限制邀請所有名字叫Josh的名眾共襄盛舉。

▲ Josh 最大的敵人就是自己。（圖／翻攝自推特）

至於這場改名競技生死鬥該如何定勝負，秉持著最初只是想開玩笑的動機，Josh Battle的規則相當簡單，決定只要互相猜拳，靠「剪刀、石頭、布」猜到最後那個Josh就是獲勝者。活動吸引將近千人到場，參賽者們也聽從主辦方的呼籲乖乖配戴口罩，同時也有熱心民眾自願在實況平台轉播賽況，讓這場由線上發起的實體活動回歸網路世界，最後贏下這場頂尖對決的是來自林肯郡當地的一名四歲男童小喬許（Joshua Vinson Jr.）。

▲Josh競技生死鬥中沒有一名Josh受到虐待或傷害。（圖／翻攝自推特@Raskuly）

▲「Josh Battle」的總冠軍是當地一名叫做 小喬許的弟弟，左為活動發起人Josh Swain 。（圖／翻攝自推特@Raskuly）

發起活動的Josh接受採訪時表示，這原本只是疫情期間太無聊的玩笑話，沒想到在社群論壇《Reddit》和推特受到廣大迴響，對此他也希望能藉由這個機會讓全世界知道，即使是網路上的惡搞玩笑也能夠為社會帶來一些改變。（編輯：楊智傑）