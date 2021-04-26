【試駕】長得帥、又會跑、又有肚量的Volkswagen Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance，啥款

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-04-26 01:25:20

還記得年初我們試駕的Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI R-Line嗎？俐落流線的美型讓人留下深刻好感，但實際動力未能與性能運動有深度連結是為可惜之處，如今這部分在Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance獲得了滿足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期繁忙的工作讓生心理都感到煩悶，但今仔日要開心，因為要試駕Arteon Shooting Brake，而且還是380 TSI R-Line Performance車型。

還記得年初時我們去高雄試駕Arteon Fastback嗎？Fastback斜背流線的身形在R-Line外觀套件妝點下，整體散發出強烈且濃厚的運動色彩，只不過實際駕馭190hp馬力髓已頗有水準，但運動反應則沒有預期中來得鮮明，而這部分只能期待380 TSI R-Line Performance車型來實現，現在就來看看Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance是否能補足當出所欠缺的運動拼圖。

Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance彌補了當初Arteon Fastback 330 TSI R-Line所欠缺的美好。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance彌補了當初Arteon Fastback 330 TSI R-Line所欠缺的美好。
R銘牌與IQ.Light智慧燈組勾勒出科技兼具運動輪廓。
R銘牌與IQ.Light智慧燈組勾勒出科技兼具運動輪廓。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance配置20吋輪圈。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance配置20吋輪圈。
獵跑身形與R-Line外觀套件散發出性能氣勢。
獵跑身形與R-Line外觀套件散發出性能氣勢。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance在外觀與Arteon 330 TSI R-Line都配置R-Line外觀套件，有著相同同濃厚的運動氣息，不同之處是Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance有著20吋輪圈與獵跑身形，因此重點自然就是動力輸出與操控的表現。

雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance在輸出部分則有著振奮人心更強大的272hp/35.7kgm動力數據，0～100km/h加速也縮短至5.9秒，而這樣的數據在轉換至實際體感自當也有強勁的表現。厚實的能量輕鬆驅動車輛，使其市區能悠遊自在，但耳邊不時傳來的排氣聲浪，都讓人很難抑制將模式切至Sport深抵油門的衝動。然而當對油門狠狠踩踏，七速雙離合器自手排在稍作思考後，即能感受一股能量襲擊而來，雖少了猛烈不修邊幅的個性，但循序漸進溫柔的態度反而更平易近人，當然在開在路上不用懷疑還是夠快。

要美型又要動力性能，Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance無疑是該級距最佳選擇。
要美型又要動力性能，Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance無疑是該級距最佳選擇。
272hp/35.7kgm動力輸出滿足對於駕馭的要求與想像。
272hp/35.7kgm動力輸出滿足對於駕馭的要求與想像。
七速雙離合器自手排設定若能在出彎加速時立即給予反應會更好。
七速雙離合器自手排設定若能在出彎加速時立即給予反應會更好。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance沒有粗暴個性，態度溫柔但絕對夠力。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance沒有粗暴個性，態度溫柔但絕對夠力。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance有趣的還不僅如此，腳下所配置的4 Motion四輪驅動系統，及搭配具有15段軟硬調整的DCC主動式底盤控制系統，讓這輛美型獵跑在彎道擁有華麗身段，俐落穩當的循跡反應在劃過每個彎角都有著令人愉悅且放心的節奏步調，就算將懸吊阻尼調至緊繃也不見失控彈跳回饋，紮實的作動將側傾抑制在合理幅度，所有一切組合搭配都帶來美好感受，倘若出彎加速變速系統反應能再快一些就更完美了。

4 Motion四輪驅動系統讓車輛在彎中有著穩定的循跡性。
4 Motion四輪驅動系統讓車輛在彎中有著穩定的循跡性。
擁有15段軟硬調整的DCC主動式底盤控制系統，調至最硬不會有硬派彈跳，最軟則既舒適同時也兼具支撐力。
擁有15段軟硬調整的DCC主動式底盤控制系統，調至最硬不會有硬派彈跳，最軟則既舒適同時也兼具支撐力。
內裝方面Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance透過軟質與銀色飾板營造出德系高質感氛圍，Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，則進一步強化運動氣息。當然招牌10.25吋數位儀表與9.2吋中控螢幕也沒缺席，無線Apple Carplay、手勢控制、我的最愛頁面及頂規專屬的Harman Kardon音響，在操駕之餘提供便利科技及優質聆聽體驗。除了虛擬座艙，在IQ.Drive智能系統ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助等輔助下享受安全及輕鬆的半自動駕駛。至於空間部分，2,835mm軸距提供寬敞舒適乘坐環境，Shooting Brake車型更帶來565～1,632更出色的置物表現。

座艙設計展現Volkswagen高質感氛圍。
座艙設計展現Volkswagen高質感氛圍。
9.2吋中控MIB 3系統，提供我的最愛捷徑與無線Apple Carplay功能。
9.2吋中控MIB 3系統，提供我的最愛捷徑與無線Apple Carplay功能。
10.25吋數位儀表具有多種顯示介面。
10.25吋數位儀表具有多種顯示介面。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance配備Harman Kardon音響。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance配備Harman Kardon音響。
ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助建構便利且完善車安全。
ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助建構便利且完善車安全。
Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅營造出運動氛圍。
Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅營造出運動氛圍。
2,835mm軸距規劃出寬敞舒適乘坐環境。
2,835mm軸距規劃出寬敞舒適乘坐環境。
行李廂有著寬闊的565～1,632公升更置物空間。
行李廂有著寬闊的565～1,632公升更置物空間。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance獵跑外型已能擄獲許多人目光，如果你是科技控，10.25吋儀表與9.2吋螢幕構成的虛擬座艙絕對會愛上，如果熱血份子，272hp最大馬力、4 Motion、DCC主動式底盤控制系統也能滿足駕馭樂趣，此組合搭配只要試駕體驗過相信絕對會說，我愛你餒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
29%71%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀