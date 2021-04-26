【試駕】長得帥、又會跑、又有肚量的Volkswagen Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance，啥款

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期繁忙的工作讓生心理都感到煩悶，但今仔日要開心，因為要試駕Arteon Shooting Brake，而且還是380 TSI R-Line Performance車型。
還記得年初時我們去高雄試駕Arteon Fastback嗎？Fastback斜背流線的身形在R-Line外觀套件妝點下，整體散發出強烈且濃厚的運動色彩，只不過實際駕馭190hp馬力髓已頗有水準，但運動反應則沒有預期中來得鮮明，而這部分只能期待380 TSI R-Line Performance車型來實現，現在就來看看Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance是否能補足當出所欠缺的運動拼圖。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance在外觀與Arteon 330 TSI R-Line都配置R-Line外觀套件，有著相同同濃厚的運動氣息，不同之處是Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance有著20吋輪圈與獵跑身形，因此重點自然就是動力輸出與操控的表現。
雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance在輸出部分則有著振奮人心更強大的272hp/35.7kgm動力數據，0～100km/h加速也縮短至5.9秒，而這樣的數據在轉換至實際體感自當也有強勁的表現。厚實的能量輕鬆驅動車輛，使其市區能悠遊自在，但耳邊不時傳來的排氣聲浪，都讓人很難抑制將模式切至Sport深抵油門的衝動。然而當對油門狠狠踩踏，七速雙離合器自手排在稍作思考後，即能感受一股能量襲擊而來，雖少了猛烈不修邊幅的個性，但循序漸進溫柔的態度反而更平易近人，當然在開在路上不用懷疑還是夠快。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance有趣的還不僅如此，腳下所配置的4 Motion四輪驅動系統，及搭配具有15段軟硬調整的DCC主動式底盤控制系統，讓這輛美型獵跑在彎道擁有華麗身段，俐落穩當的循跡反應在劃過每個彎角都有著令人愉悅且放心的節奏步調，就算將懸吊阻尼調至緊繃也不見失控彈跳回饋，紮實的作動將側傾抑制在合理幅度，所有一切組合搭配都帶來美好感受，倘若出彎加速變速系統反應能再快一些就更完美了。
內裝方面Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance透過軟質與銀色飾板營造出德系高質感氛圍，Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，則進一步強化運動氣息。當然招牌10.25吋數位儀表與9.2吋中控螢幕也沒缺席，無線Apple Carplay、手勢控制、我的最愛頁面及頂規專屬的Harman Kardon音響，在操駕之餘提供便利科技及優質聆聽體驗。除了虛擬座艙，在IQ.Drive智能系統ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助等輔助下享受安全及輕鬆的半自動駕駛。至於空間部分，2,835mm軸距提供寬敞舒適乘坐環境，Shooting Brake車型更帶來565～1,632更出色的置物表現。
Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance獵跑外型已能擄獲許多人目光，如果你是科技控，10.25吋儀表與9.2吋螢幕構成的虛擬座艙絕對會愛上，如果熱血份子，272hp最大馬力、4 Motion、DCC主動式底盤控制系統也能滿足駕馭樂趣，此組合搭配只要試駕體驗過相信絕對會說，我愛你餒。