NOW早報／大媽丟21萬買股票忘記密碼！13年後暴漲一百倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，國信證券大連金馬路營業部表示，大連有名女子長年在國外生活，早已忘記當初帳戶的密碼，直到近日才有空回國，因此決定到證券行辦理，沒想到在更換密碼時，自己在2008年花5萬元買的一支股票，竟然漲到500多萬元，讓她當場嚇到腿軟，還需要一旁的女行員幫忙扶著。
陸媒查看了相關數據證實，女子購買的股票是長春高新，2008時股價為7.14元人民幣（約31元新台幣），而今年4月23日股價為480.17人民幣（約2073元新台幣）。
今日天氣／中國華南雲雨區移入台灣！中午過後有降雨機會
中央氣象局表示，週四以前，中南部山區午後都會有熱對流降雨，週五後就會逐漸減少，而在5月中旬梅雨季來臨以前，中南部水情都要指望午後對流雲系降雨。週五起一連3天是勞動節連續假期，除東半部有零星雨勢以外，西半部大多是溫暖、放晴的好天氣。
氣象局表示，昨天與今（26）日中國華南雲雨區移入台灣，尤其昨天降雨最為明顯，中午前後由海峽移入的雲系非常明顯，中南部山區出現雨勢，午後還有對流雲系發展旺盛，但雲系移動快速，難在短時間內解渴，但仍不無小補；北部高溫約24、25度，中南部仍有27到29度。
小甜甜帥老公撞臉宥勝 擁吻影片無碼曝光正面
小甜甜（張可昀）1月與宋姓保險業男友登記結婚，預計7月生下夫妻倆第一個小寶寶，小甜甜近日公開老公當初告白追求她的影片，老公陽光帥氣的長相激似宥勝，對小甜甜的用心也在影片中表現無遺，讓粉絲直呼：「為妳感到幸福。」
小甜甜幾段苦戀無疾而終，她坦承過往都是主動追求男生，「暗戀之後把自己變成工具人，努力迎合跟討好」，假裝愛運動、活成男生想要的樣子，搞得自己很卑微，倒頭來只是「女版李大仁」，直到老公出現，「他讓我知道，我不用那麼忙那麼累」，小甜甜說她可以在老公面前素顏、放屁，開心自在做自己，原來這就是被愛被喜歡的感覺。
巧的是，這也是小甜甜老公第一次跟女生告白，「以前都是別人追我」，影片中他進到小甜甜家，拿出事前準備的卡片：「雖然認識妳不久，但是我們好像似曾相識、一拍即合，總有聊不完的話題，什麼都可以聊，很期待往後有妳的日子，有妳的日子都可以很開心，妳就可以在我的懷裡幸福的生活吧，愛妳的寶寶。妳願意做我的女朋友嗎？」小甜甜感動到說不出話，只能點頭，被老公開心擁在懷裡激吻，幸福感滿溢。
影／調漲票價救台鐵？王國材：若無安全服務漲價不合理
太魯閣號408車次在4月2日發生脫軌事故後，台鐵的改革再次成為民眾關注焦點，除了安全問題外，也不乏企業化與調整票價等議題的討論。昨（25）日行政院召開完台鐵改革會議後，交通部長王國材在會後記者會中表示，目前改革以安全為優先目標，預計3年後才會開始邀集專家學者進行有關企業化的討論；至於調整票價的部分，王國材則認為，在台鐵無法提供安全服務前，調整票價並不合理，這次會議中也並未討論到票價問題。
台灣網紅「臉畫假口罩」闖超市！印尼當局氣炸 下場GG了
新冠肺炎疫情尚未完全控制，戴口罩仍是各國強調的防疫重點，不過近日卻有名台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）為吸引關注，拍了「戴假口罩挑戰」的惡搞影片，在俄國朋友臉上畫了假的口罩後便進入印尼超市，完整影片曝光後卻掀起當地，就連印尼當局也高度關注，兩人除護照遭扣押外還有可能被驅逐出境。
這名台灣出生，後來在美國定居的網紅林啟晨日前上傳一支影片，拍攝與友人前往印尼峇厘島當地超市買東西的經過，不過防疫當前同行友人因為沒戴口罩被警衛攔下，沒想到兩人返回車上並不是戴上口罩，而是透過彩妝顏料在女性友人臉上著色，畫了幾乎遮住半張臉的「假口罩」。
影片中可以發現，不少消費者在兩人成功闖入超市後也相當傻眼，紛紛詫異的看著他們的臉，林啟晨卻不以為意的朝著鏡頭笑稱「他們好像已經發現了」，影片最後結束在一名女顧客上前詢問「請問她的口罩是用畫的嗎？」。影片上傳後眾人反應完全不如他所預期，不但引起各界撻伐，還被印尼設計師Niluh Djelantik備份起來，更砲轟兩人的無知行為。
地上「3張千元大鈔」沒人撿！真相曝光網全跪：這招太神
大家應該都有在路上看過掉落物品的情況，例如有百元鈔票、零錢等等，但你看過一千元掉了三張卻沒人理？近日，就有網友去某間店吃飯時，卻意外看到地板上有三張千元大鈔，正當她疑惑「為何沒人撿」，才發現上頭寫著四字，讓她相當驚訝，貼文一出，網友們也直呼「這招真的太強！」
原PO在《路上觀察學院》表示，去某間店吃飯時，看到店門口的地板上有三張千元大鈔，不過卻沒有任何人撿走，直到她看到鈔票上寫著「小心階梯」，瞬間理解店家是怕客人跌倒，所以為了吸引客人的目光，才故意把「假鈔」黏在地上，讓她也忍不住說「害我以為我的錢掉了」。
貼文曝光後，也吸引1.8萬人按讚，網友們也紛紛讚賞店家，「這招真的太強！」、「有夠棒，寫的小大家卻會仔細看」、「現代問題需要現代手段」、「真的有效，連老花都看的見了」、「對人性瞭若指掌」、「超聰明，讓你專心看樓梯不會跌倒」、「怎麼比上面白底紅字的更顯眼」、「這店家真的很貼心」。（編輯：張嘉哲）