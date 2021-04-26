台灣什麼東西贏過全世界？眾「答案」一面倒：台人的驕傲
每個國家因應不同的環境都有其不同的強項，而無論是哪個層面的東西，只要夠強一定能夠被行銷到全世界。近日，就有網友討論「想請問台灣有什麼東西在世界排名裡面超越PR90的嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 08:02:55｜2021-04-26 08:03:02
原PO在PTT貼文指出「在台灣大家都說是個鬼島，民不聊生，不過其實也沒有那麼的誇張，跟一些第三世界比起來，台灣已經算是很進步的城市了，如果真的要拿出來比的話，台灣有哪些東西是全世界排名PR90以上呢？台積電的晶片？水果？還是選舉的狂熱程度？」
貼文一出，網友紛紛回應「應該是工時吧＝＝」、「高工時啊」、「低薪程度應該可以比擬」、「房價啊」、「水果應該能算吧」、「台灣的街景不是醜到可以進入世界前三？」、「認真回，應該是水果吧」、「生育率無庸置疑」、「生育率低到贏過全世界」。
不過，也有不少人指出「健保醫療制度」，「健保直接屌打全世界」、「健保醫療CP值」、「健保醫療是台灣人的驕傲」、「真的沒看過國外健保醫療制度贏台灣的」、「健保制度真的猛」、「真的是健保制度。」（編輯：張嘉哲）