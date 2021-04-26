哪款食物停產最可惜？釣出「神級泡麵」眾秒哭：童年毀掉
台灣好吃的食品非常多，舉凡零食、泡麵等等，不少廠商都有悠久的歷史，但隨著時代及環境的變遷，不少產品都會被廠商汰換停產，進而推出新商品。近日，就有網友分享自己最不想要消失的四種零食，結果貼文反而釣出一款「童年泡麵」停產，引來不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 08:20:45
原PO在「Dcard」貼文指出「突然想到如果這些零食停產了，我覺得人生就少了什麼，像是光泉晶典小品茉莉茶凍、義美葡萄QQ巧克球、波的多蚵仔煎還有德芙榛藏巧克力.....想問大家有沒有覺得什麼東西停產最可惜？看看有哪些我自己也沒吃過」。
貼文一出，網友紛紛回應「我的愛義美優格葡萄乾已停產....」、「樂事勁辣香蟹為什麼要停產QQ」、「蚵仔煎真的不準消失」、「可以告訴我為啥好吃都停產！瞎款」、「條子杯杯也是我的最愛，竟然沒了」、「我希望義美小泡芙和韓國辣炒年糕餅乾不要停產」、「義美小泡芙不能亡啊」、「茶凍絕對不能停產！」
另外，也有網友表示最可惜的是「Qcup泡麵」，「Qcup停產已經讓我的童年留下陰影了」、「看到某樓的Qcup突然好想吃喔....」、「Qcup挑起我的記憶了！我還記得它的味道」、「Qcup雖然很好吃但有點小碗嗚嗚」、「Qcup沒賣了真的超可惜，童年都毀了」。
事實上，這款泡麵當時是由「康師傅」出品，但康師傅因2014年強冠香豬油事件發生後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，而康師傅也在2017年初已經宣布解散退出台灣，因此市面上再也買不到康師傅的這款「Qcup」泡麵，曾經的味道只能停留在民眾的記憶中。（編輯：張嘉哲）