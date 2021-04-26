哪款食物停產最可惜？釣出「神級泡麵」眾秒哭：童年毀掉

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▲也有網友認為義美優格葡萄乾停產相當可惜。（圖/Dcard）

▲網友懷念當年康師傅推出的Qcup泡麵。（圖/Dcard）

事實上，這款泡麵當時是由「康師傅」出品，但康師傅因2014年強冠香豬油事件發生後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，而康師傅也在2017年初已經宣布解散退出台灣，因此市面上再也買不到康師傅的這款「Qcup」泡麵，曾經的味道只能停留在民眾的記憶中。