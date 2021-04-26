外媒推爆台灣！法國正妹來台讚「5優勢」：比想像差更多
台灣雖然地狹人稠，但憑藉各方面發展在國際間也打響知名度，不少國外學生也都會前來交流，甚至有人直接搬來台灣定居。近日，一名法國正妹Elise接受訪問就表示，因為國外媒體以及部落客盛讚台灣生活方便等等，本來以為透過這些資訊已經夠了解台灣，沒想到2019年來台之後，讓她發現這根本「大錯特錯」，驚呼「怎麼差這麼多！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 08:51:38｜2021-04-26 11:55:25
Elise接受YouTube頻道「不要鬧工作室」採訪時表示「這幾年，有很多的法國學校開始跟台灣學校合作，這些來台的法國學生常在社群媒體上分享台灣，加上法國媒體的報導和旅行部落客的分享，儘管社群媒體上對福爾摩沙的各種讚美，但文字跟圖片都滿足不了我，我是那種需要眼見為憑的人。」
Elise提到「當他們報導台灣很美麗，我覺得都沒有比你本人親身經歷更震撼；當他們報導台灣美食眾多，我不敢想像我連吃個早餐都會有選擇障礙；當他們報導台灣很安全，我認同半夜離開派對，走在路上也不用怕；還有去年法國媒體已經讓我家人看見，在疫情期間，我住在全世界最安全的國家之一，剛開始時，我家人都急著叫我搬回去法國，沒過多久，他們都想要搬過來台灣居住。」
Elise指出「台灣人真的十分和善，如果你親自碰到他們就會明白，但她也開玩笑表示「台灣人真的不要在我爬山時餵我免費食物，不然我真的爬不下山」，影片一出，才短短不到一天觀看數就破十萬，不少台灣人興奮表示「感謝你喜愛台灣！」、「Elise絕對可以當台灣的親善大使，把台灣的優點三言兩語就說得很吸引人了！」、「我覺得，這頻道應該申請國家贊助，尤其是台灣觀光的部門，找這麼多外國人說台灣的感覺，我覺得實在是很大的宣傳」。（編輯：張嘉哲）