火車座位遭霸佔！大媽「荒唐理由」她怒轟走 結局超暖心
許多人在搭火車時，都遇過自己的座位被其他乘客佔用座位的情形，通常只要禮貌詢問，對方都會讓位，但難免還是有令人火大的情況發生。近日，就有網友上車發現座位被坐走，於是便請對方讓座，沒想到卻遭大媽冷回「可以給我坐幾站嗎？」讓她聽了相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 11:08:38
原PO在《爆怨2公社》表示，日前搭火車發現自己的座位上有一個大媽在睡覺，於是就叫醒對方，並提醒「不好意思這是我的位置」，想不到大媽醒來後卻說「那個，可以讓阿姨坐個幾站嗎？阿姨昨天沒睡好頭有點暈」，這讓她聽了相當傻眼，直接回「不要，請妳起來」。
大媽起身後還不停地碎念「現在的年輕人真是…」，原PO聽到也忍不住心想「嘿！我長得一副大善人的樣子嗎？如果我把位置讓給妳坐，那我幹嘛提前一週買票？」但過了沒多久，她就看到一名阿公沒位置坐，搖搖晃晃快跌倒，因此就把座位讓給阿公，「終究沒那個命享受…最後跑去坐在走道繼續睡我的大頭覺」。
貼文曝光後，網友們都紛紛讚賞原PO，「寧願坐位讓給有需要的人，也不要讓給倚老賣老的」、「本來讓位就是要自願，哪有佔位叫人讓位」、「讓給真正需要幫助的人，做得好」、「我提早買座位也是為了補眠，大媽！妳也可以試試看提早買車票」、「大嬸要坐可以等區間車啊」、「可以敬老，但討厭倚老賣老」。（編輯：許智超）