童年回憶引共鳴！「甩尾神車」曝光 眾嗨翻：跌倒也要玩
每個年代的童年都有各自不同的特色玩具，其中有一台「扭扭車」可以說是七、八年級生的共同回憶，雖然許多人都曾被它刮傷、摔傷過，但依舊不減對扭扭車的喜愛。近日，就有網友翻出家中的扭扭車，並發文分享「別說你們不認識這台！」貼文也引發網友共鳴，直呼「以前就算跌倒也不會停」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 12:22:05｜2021-04-26 17:25:46
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，並表示「別騙我你們不認識這台，有玩過的舉手」，沒想到照片中竟是七、八年級生的童年「扭扭車」，只見這台扭扭車充滿了歲月的痕跡，雖然把手已經生鏽、泛黃，但只要還能左右轉動即可正常前進。
使用方式則是「坐在藍色三角區塊，兩條腿往前伸踩在鐵桿上，雙手抓著握把左右搖擺，車子就會緩慢前進，搖越快車子的速度就越快」，而多數網友對於扭扭車的印象就是容易跌倒，「手抓錯地方還會直接跟地板摩擦」、「跪著滑常常磨到腳背，不然就是滑太快撞到窟窿飛出去」、「玩到跌倒還是要繼續玩」、「回憶，但慘摔一波」。
另外，也有人分享秘訣及經驗，「我都單腳腳跪著，一腳在後加速」、「膝蓋一跪右腳加速誰敢跟我比」、「印象我甩到小水溝裡」、「我小時候有一台紅色的，都在騎樓飆車」、「後面有人推，更輕鬆」、「跪著飆，不然就只用腳不用手慢慢滑」、「小學用它當交通工具」、「很常為了搶這台打架欸」。
實際查詢購物網，市面上的扭扭車已經改版，讓孩童使用上比較不容易摔傷，安全性也有提升，不過還是能找到「舊版扭扭車」，但在遊玩時還是要多加注意安全。（編輯：許智超）