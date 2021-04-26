被路邊buffet吸進去！他結帳遇驚喜 菜色曝：一分鐘回本
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過由於buffet的菜色多元，通常價格都比較偏高，因此如何吃回本，成為不少人討論的話題。不過，近日就有網友分享自己去吃一間buffet，結果吃完之後結帳竟然不到四百元，讓他又驚又喜，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 12:41:23
原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天路邊經過看到這價格能吃buffet覺得不可思議，想說就進去試試看，沒想到實在爆划算！CP值完勝人生目前吃過的吃到飽，熟食區的菜色有紅燒肉、麻婆豆腐、蒸蛋、清蒸茄子、兩種時蔬、炸雞塊、涼拌青木瓜、滷豬耳朵」。
「水果飲料區有蔓越莓汁、柳橙汁、木瓜、小玉西瓜；另外，也有咖啡機、粥品、配粥的小菜、滷肉飯、肉包、吐司、玉米濃湯等等，160元的Buffet菜色其實就很豐富了，我們兩個人，還加點了主餐椒麻雞&魚排，一個人多38元，結帳的時候只要396元，真的沒後悔來吃」。
貼文一出，網友紛紛回應「哪一間啊好猛」、「160元在台北欸？」、「這價格太誇張，光喝拿鐵、吃水果就回本了」、「這個一分鐘內吃回本吧...好扯」、「這需要訂位嗎？還是走上去就能付費開吃？」、「這個被你弄出來要開始排隊了...」、「喝一杯拿鐵吃點水果就回本了...」、「會不會爆紅就開始漲價啊」；不過也有網友突然發現盲點「如果他們這樣有賺，市面上一堆buffet是暴利吧」、「這樣有賺？那市面一兩千是在吃什麼意思的」。（編輯：張嘉哲）