出售「舊屋」必檢查！男挖閣樓1hr找寶藏 總價值破百萬
許多人在換新房時，會將舊屋出租或是賣掉，不過在賣房前，一定要再三檢查，以免錯過家中的寶物。近日，就有一位屋主想出售舊屋，卻找不到爺爺留下裝滿現金的盒子，因此雇用「金屬偵探」威利幫忙尋找，最後在閣樓挖出盒子，沒想到裡頭的價值破百萬，也讓屋主相當驚訝。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 15:02:37｜2021-04-26 17:19:23
美國有名YouTuber威利（Keith Willie）自稱「金屬偵探」，能幫雇主尋找各式失物，日前他接到一項任務，要找到屋主已故爺爺留下裝滿現金的盒子。他表示，屋主這幾年想出售該房產，卻一直聽說爺爺在屋裡藏寶，希望在賣房子前找到傳聞中的物件。
威利一開始完全找不到盒子，但這也讓他忍不住說「這是從業10年來最令我感到亢奮的發現」。威利也指出，雇主提供大部分的資料都是不正確的，因此會挖掘這些資料以外的訊息，例如微不足道、常被人忽視的小物件。
威利在閣樓待了約一個小時，終於挖出爺爺的寶藏，沒想到裡頭竟有「一疊現金和5000美金（約合新台幣13萬元）鈔票磚，總價值超過46000美金（約合新台幣129萬元）」，讓人看了相當驚訝。
不過他告訴雇主，「由於這些鈔票的年分為1930至1950年代，有些還是銀貨証券，因此它的價值會遠超過面額，賣給收藏家會得到更多錢」，他最後也提醒，若是屋主想賣掉房子，建議先請專業人士來家中檢查一下，以確保不會錯失獲得家中寶物的機會。（編輯：許智超）