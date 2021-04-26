女面試被逼問「有沒有懷孕」？氣氛秒尬　眾揭內幕：正常

▲一名女網友發文抱怨，表示她從懷孕生子到坐月子，婆婆不但什麼忙都沒幫，反而還吃完她娘家爸爸煮的麻油雞，貼文一出掀起眾怒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享自己去面試時，卻看到履歷上面要求填寫是否懷孕，讓人感到非常怪異。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 15:35:10

每個人求職的時候，都會遇到面試這一關，而到一個新環境面試，根本也無法摸著底細，不知道主管或者人資會問出什麼問題。對此，就有網友分享自己去面試時，被公司問到「你是不是有懷孕？懷孕幾個月？」讓她感到非常尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「最近去一家公司面試，已經有攜帶個人準備好的履歷，但還是被要求要照公司的履歷填，表格狀的履歷裡面有幾個問題是，是否懷孕？懷孕幾個月？是否有生小孩？小孩有幾個？ 是否有貸款？ 是否租屋？ 是否有欠債？」

▲美國中情局（CIA）近日公布2021全年全球人口生育率預測（fertility
▲▲網友分享自己去面試時，卻看到履歷上面要求填寫是否懷孕，讓人感到非常怪異。（示意圖／翻攝Pixabay）
「還有是否開過刀？是否有重大疾病？結婚多久？......這些問題當下看到這些問題真的覺得很囧，仔細想一想我有必要回答嗎？但是就算跳過這幾題沒回答，人資還是會追問原因，想問這樣真的合法嗎？」 

貼文一出，網友紛紛回應「大概是被人一進去生三胎搞過吧」、「大概有填懷孕的，被無聲卡機率比較高吧」、「不想要有懷孕的，一進來就要請產假、育嬰假一堆」、「不要填，但如果你明顯看起來有懷孕還是可以不錄取你」、「怕可能面試時忘記問，結果一進來才發現是孕婦吧」、「前公司就遇到隱瞞的同事.....做幾個月，愛做不做，常請假遲到，後來爆懷孕，把能請的假跟補助請一請後離職，公司超傻眼」。（編輯：張嘉哲）

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