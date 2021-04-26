水果攤開24小時幹嘛？他問「誰半夜要吃」 內行曝2原因
台灣水果品項眾多，其除了超市、賣場、菜市場等地都買到的以外，也有所謂水果專賣店，琳琅滿目的種類任君挑選，但你是否發現，那些專賣店有不少間都開24小時？近日，就有網友討論「誰半夜想要吃水果啊？水果攤開24小時的定義是什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 15:47:52
原PO在PTT貼文指出「剛剛回家路上發現家裡附近兩家水果店都是開24小時的，心中很納悶，想來想去想不到水果店開24小時的用意是什麼？誰會凌晨三點跑去買香蕉、鳳梨、西瓜來吃啊？有沒有水果店開24小時的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「有問過老闆，是因為收起來麻煩，不如僱個工讀生輪夜班」、「水果攤都太大攤，收來收去水果會碰撞，很麻煩」、「水果收來收去很容易破損又麻煩，所以乾脆不打烊」、「避免搬運造成水果碰撞影響賣相」、「有逛過水果專賣店應該知道那有多難收拾吧....而且一直收一直擺會水果會碰撞，影響賣相」。
另外，也有內行網友表示「除了收拾麻煩，還有果菜批發都是在清晨喔」、「因為凌晨還是要進水果，乾脆開著」、「你要半夜三點爬起來進貨？還是有人看著負責？」、「反正進貨理貨也是在半夜，開著還能順便加減賣」、「果菜批發進貨時間就是三點到五點，當然就順便開著」、「不想半夜去開門，為了方便進貨，乾脆營業」。（編輯：張嘉哲）