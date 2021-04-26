為何登機空服員「整排站門口」？她曝背後原因：必須要做
剛踏入機艙時，總是會看到空服員在門口站成一排，面帶笑容向乘客們一一打招呼，但有想過為何她們要這麼做嗎？對此，就有名空姐透露，其實空服員站在門口熱情打招呼的行為，不僅僅是基於禮貌，還有另一個隱藏原因，影片曝光後，也讓網友們相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 17:52:00
根據《鏡報》報導，美國有名空姐凱特（Kat Kamalani）在《TilTok》表示，大家在登機時，應該都有發現空服員會站在門口向乘客打招呼，但其實她們同時也在偷偷觀察，會從乘客的服裝、打扮，推測出可能的職業，原因是「若飛行途中發生緊急情況，她們就能找特定職業的人給予支援，這些人被稱為ABP（Able Body People）」。
凱特接著解釋，例如：軍人、飛行員、消防員、警察和醫護人員，都是屬於ABP，「要是機上有醫療緊急事故發生、飛機需要緊急迫降，或出現其他安全問題，我們空服員就會主動向這些人求助」。
另外，她也提到，空服員也會觀察乘客是否有攜帶可疑物品，或是有人口販運的嫌疑，「乘客的安全是我們的首要目標，因此我們必須要認真觀察，找出那些不該存在飛機上、不合理的東西」。
許多網友看完也相當驚訝，「難怪上次空姐盯著我上下打量，我還以為她覺得我的愛迪達是假貨呢」、「我的天啊！原來是這樣」、「原來如此，真的第一次知道」，不過也有很多人好奇「要怎麼看出那個人是醫生或警察？」而凱特也在留言區笑回「我們就是能夠區分」。（編輯：許智超）