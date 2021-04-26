買蛋糕遭調包！結帳後竟變成「即期品」 店員理由引眾怒
許多民眾在購買食品時，都會特別注意保存期限，以求新鮮、食用無虞。近日，就有網友在某間連鎖咖啡店外帶蛋糕，沒想到結帳後，蛋糕卻被店員換成即期品，理由更是讓她傻眼，貼文一出，網友們也紛紛直呼「這感覺真的很差」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 17:37:01
原PO在《爆怨2公社》表示，日前到某間連鎖咖啡店外帶一條蜂蜜蛋糕，當時有特別檢查蛋糕的到期日是5月6日，想不到結帳後，卻發覺店員給的蛋糕是4月底到期。她立刻向店員詢問原因，結果對方竟說「我還沒有離開店內，不算完成交易，而且商品採取先進先出制」，所以才把四月份的給原PO。
這也讓原PO忍不住說「如果我剛剛沒有發現…那回家就要吃快一點了」，同時也強調自己可以接受即期品，但是否應該先行告知。她也補充，最後店家有換回5月份的蛋糕。
貼文曝光後，網友們都能理解「餐飲業先進先出很正常」，但認為店員的行為很不合理，「這樣讓人感受很差，起碼要主動告知看顧客是否接受」、「這是感覺問題，我也會不爽」、「店員搞這種小手段，真的讓客人很不爽，完全就是一種被欺騙的感覺」、「這直接調包的方式，我無法接受」、「先進先出我懂，沒離開就不算完成交易是什麼…」。（編輯：許智超）