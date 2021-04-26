幼兒園畢典「狂噴6400」！地點曝光家長臉綠了：實在不懂

對許多家中孩子就讀幼兒園的家長來說，絕對不想錯過小朋友人生的第一個畢業典禮，看著小孩開心畢業心中也會感到相當欣慰。不過日前就有名網友提到，自己收到幼兒園通知今年畢業典禮將會辦在台北某知名飯店，加上餐費和畢冊等等，費用竟然高達6400元，錯愕同時也忍不住懷疑「不參加的話會後悔嗎？」。

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日前一名家長在臉書匿名粉專《靠北幼兒園》投稿提到，幼兒園老師先前告訴她和先生，這屆畢業孩子的畢業典禮將會辦在台北某知名飯店，「畢業典禮、一日畢業旅行與畢冊，這樣一個組合4000元，若大人要參加畢業典禮，每一位大人要再繳1200元的餐費」。

如果父母雙方都參加寶貝孩子的畢業典禮，等於每人要再補1200元，一家人想體驗完整的畢業活動等於要噴掉6400元，她也補充提到若不想「全包」也能單項選擇，例如單買畢冊費用為2200元，只參加畢業旅行則是1300元。

▲畢業典禮的餐點選在台北高級飯店吃Buffet，價格曝光後讓這名家長有些退步。（示意圖／取自unsplash）

這名家長無奈表示，自己和先生對於學校這樣的行為實在難以接受，也有向老師反映不是每個家庭都能承擔，「畢業是種儀式，不需要如此奢華，不如實質的回饋在小孩學習上！實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？」，最後也陷入「花大錢參加」或「錯過孩子的第一場畢業典禮」兩難之間。

文章曝光後，許多網友也熱烈討論幼兒園收費標準，「我也質疑辦在高級飯店的必要性，自然點的環境不是比較好嗎」、「你一開始的選擇，就決定了畢業典禮的儀式」、「幼稚園有很多啊，如果是有錢人的雙語私幼，這不算什麼。如果是普通學校，那這個就太貴」，另外也有家長提供參考意見「若典禮沒有包含成果發表之類的活動，我認為不參加沒關係耶，主要還是尊重每個家庭的經濟考量。也可自行帶孩子去拍個人畢業照，留念就好」、「不需要別參加就好，幼兒園而已，以後就算記得也肯定是模糊的回憶，把錢留著自己帶小孩出去玩也可以」。（編輯：楊智傑）