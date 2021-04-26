職缺「1年換5個人」算雷嗎？內行見1關鍵秒搖頭：是大忌

想辭職換工作的心情不少上班族都能感同身受，原因無非是工時太長、薪資福利不如預期或是工作內容壓力太大等等，不過若想找到下一份工作恐怕考慮的細節又相當多。日前就有名網友提到，自己目前處於打零工階段，預計明年要復學回學校念書進修，剛好親戚提供了一項職缺，心動同時卻發現該職位在1年內竟汰換過5個人，這也讓他不禁思考這個工作是不是所謂的「雷缺」。

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這名網友日前在PTT的Salary版上發文提到，提出職缺的親戚在南部是做買賣的，基本上是個人工作室，剛好缺了一名業務助理。薪資福利部分，平時只要早上九點上班，下午四點就能回家，月薪除了保障法定最低薪資2萬4外，再包含餐費、油費、勞健保和周休二日，工作環境就在親戚家，更重要的是「若是有成功開發新客戶且達成業績，可以額外抽成當獎金」。

▲在親戚創立的工作室都業務助理的機會讓原ＰＯ相當猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過原PO也針對親戚成立工作室以來就開除過5個人感到不太安心，「根據我粗淺的社會經驗，流動率高的等於屎缺，可是業務助理工作內容也不會多麼的讓人待不住吧？還是說其實這客觀條件根本很一般？」，至於為了短短一年就開除五個人，親戚也告訴他「這些人不是粗心常常犯錯，就是對工作毫不用心；也不管事情忙不忙，說請假就請假，然後完全沒辦法獨立作業」，導致他還要跟在屁股後面盯著看確保不會出差錯。

這篇求助文章一出，不少過來人紛紛點出關鍵勸原PO還是別答應的好，原因在於工作主管是自家親戚，「我的經驗是親戚凹自家晚輩凹最狠了」、「你是親戚，很難用一般勞資方式來說明，複雜程度會非常高的」、「

」、「

」、「在親戚公司上班，除了空降當主管等接班當老闆以外好像都是大忌」、「去親戚公司要嘛超雷，要嘛超爽，前者居多」。（編輯：楊智傑）