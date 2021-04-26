從故宮「綁架狗狗」回家？對照圖曝光　網笑翻：侵占國寶

▲（合成圖／左圖取自國立故宮博物院、右圖翻攝自PTT）
▲日前有網友發現家中狗狗意外和「故宮國寶」撞臉，對照圖曝光後更掀起大批網友朝聖。（合成圖／左圖取自國立故宮博物院、右圖翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 21:57:34｜2021-04-26 21:57:41

有種說法是「毛小孩會愈養愈像主人」，不過你有看過長的像「國寶」的狗狗嗎？今（26）日有名女主人在PTT上曬出自家毛孩的照片，但仔細一看居然發現家裡的寶貝怎麼和故宮的「國寶」撞臉了，這張神級對照圖曝光後掀起廣泛網友討論，還有不少鄉民笑稱原PO這是私藏國寶，「故宮要來告你侵占國寶了」、「趕快牽去故宮認祖歸宗」。

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這名女網友在PTT上表示，日前自己到國立故宮博物院參觀時，意外發現其中一幅清朝作品《十駿犬圖》中乾隆的「墨玉螭」十分眼熟，稍微對照了一下才發現竟然意外跟家中的寶貝「春嬌」撞臉了，不僅四肢、外型動作的相似程度相當高，就連尾巴尖端有一小撮白毛、鼻子的賓士白毛和項圈等小細節都一一「神還原」了。

▲（圖／取自國立故宮博物院）
清朝郎世寧的作品《畫十駿犬墨玉螭》。（圖／取自國立故宮博物院）
對照圖曝光後，原PO也不禁逗趣表示「她是不是從乾隆年間活到現在」、「是不是以後都不能罵她了？我是不是她的婢女呀」，意外和國寶「撞臉」的春嬌和原PO幽默的語氣瞬間掀起眾人熱議，不少網友更留言笑稱「你私藏國寶該當何罪」、「盜養國寶」、「請正名愛新覺羅春嬌」、「上古神獸」、「原來長生不老藥被狗狗吃了」、「相似度高達87%」。

▲（合成圖／左圖取自國立故宮博物院、右圖翻攝自PTT）
▲上頭是乾隆的愛犬「墨玉螭」，下方則是與牠撞臉的「春嬌」。（圖／翻攝自PTT）
事實上，這幅作品是清朝時期由義大利畫師郎世寧所繪的作品，其代表作《十駿犬圖》中有五隻就是俗稱「踏雪」的白蹄狗，這十隻乾隆豢養的汪星人分別被取名為茹黃豹、蒼猊、金翅獫、雪爪盧、斑錦彪、蒼水虬、驀空鵲、霜花鷂、睒星狼和墨玉螭，民眾可以到故宮親自欣賞清代郎世寧的作品《畫十駿犬墨玉螭》。（編輯：楊智傑）

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