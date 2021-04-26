大腸蚵仔麵線怎煮才美味？「1配料」必放：加了能有110分

台灣有「美食天堂」的美稱，不論是特色小吃或路邊美食都讓深受國人喜愛，其中「大腸蚵仔麵線」更吸引不少觀光客也慕名而來。不過一碗看似平凡的大腸蚵仔麵線要怎麼煮才夠入味又讓人印象深刻，考驗的就是師傅的好手藝了。對此就有網友好奇提問大腸蚵仔麵線的靈魂配料是什麼，意外釣出不少老饕回應。

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這名網友日前在

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發文提問，他提到儘管大腸蚵仔麵線看似簡單，想要把麵線煮難吃也不容易，但要讓上門的顧客品嘗後印象深刻也不簡單，除了挑選食材方面得要新鮮外，麵線也不能煮太爛，「但真正關鍵的靈魂是量多取勝嗎？還是說是旁邊醬料區的佐料？」。

討論串底下掀起不少網友熱烈回應，其中就有許多老饕紛紛留言表示，想要煮碗美味的大腸蚵仔麵線最重要的配料是「香菜」，儘管有許多不愛香菜的網友抱怨其特殊氣味，但老饕們也直言「說一句不中聽的話，香菜」、「香菜畫龍點睛」、「一碗羹的美味是10分，加了香菜可以有110分」、「麵線跟羹的靈魂就是香菜，沒有就是爆氣」、「香菜啊！神提味」。

▲事實上先前就有熱愛香菜的網友吃麵線時自備「整袋香菜」提味。（示意圖／《NOWnews》資料照）

此外，也有饕客們表示其實麵線的湯頭口味也是關鍵，「勾芡不能太多，適量的醋，還有多一點大腸」、「柴魚湯頭」、「香菜、蒜泥、黑醋」、「辣椒醬和蒜泥」、「黑醋吧」、「其實是羹湯的部分要夠味，蒜味醋味蝦米香油比例」。（編輯：楊智傑）