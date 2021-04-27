豆腐怎麼煮最香？加「這配料」秒提鮮：口感銷魂超下飯

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▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就表示，豆腐加「絞肉」一起煮超提鮮，不僅口感銷魂，還非常下飯。（圖／取自pixabay）

隨後，把絞肉用清水洗乾淨，並將蒜頭去皮後剁成蒜末備用，接著起鍋燒油，油熱後加入蒜末爆香，再將絞肉倒入鍋中一起翻炒，待肉末半熟後，加入些許豆瓣醬炒出香味，接著倒入2小碗清水攪拌均勻，加入適量鹽、淡醬油、蠔油、白糖與少許辣椒調味提鮮。





等大火燒開後，再倒入先前焯好水的豆腐塊，煮5分左右讓豆腐入味，再分2次加入太白粉水勾芡，用勺子輕輕攪拌均勻，讓湯汁完全裹住豆腐塊，即可出鍋裝盤，最後再撒點蔥花點綴即可上桌，這樣做不僅豆腐口感滑嫩入味，還很開胃下飯，老少咸宜。（編輯：許苡晴）



