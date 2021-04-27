豆腐怎麼煮最香？加「這配料」秒提鮮：口感銷魂超下飯
豆腐是以黃豆為原料做成的豆製品，口感鬆軟滑嫩，深受不少人喜愛。而豆腐的料理方式十分多元，除了乾煎、紅燒、煮湯外，也可以加進火鍋裡當配料，且無論是何種季節，豆腐的價格都相當親民，是許多主婦家常料理的首選食材。不過，你知道豆腐加什麼東西一起煮最香嗎？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就表示，加「1配料」秒提鮮，不僅口感銷魂，還非常下飯。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 10:14:26
《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，豆腐的烹飪方式眾多，其中某樣配料跟豆腐是絕配，那就是「絞肉」，加入絞肉後可以立馬提鮮，讓味道變得更加豐富，口感也會更有層次。她並分享一道家常豆腐的作法，其所需食材包括：豆腐、絞肉、蒜頭、蔥。
而做法也非常簡單，首先，將豆腐切成四方形的塊片，裝入盤中盤用，接著起鍋加入足量的清水，開大火把水燒開後，倒入切好的豆腐焯水30秒，撈出瀝乾水分，倒入冷水中浸泡放涼，這樣可使豆腐更緊，煎炒時不易碎。
隨後，把絞肉用清水洗乾淨，並將蒜頭去皮後剁成蒜末備用，接著起鍋燒油，油熱後加入蒜末爆香，再將絞肉倒入鍋中一起翻炒，待肉末半熟後，加入些許豆瓣醬炒出香味，接著倒入2小碗清水攪拌均勻，加入適量鹽、淡醬油、蠔油、白糖與少許辣椒調味提鮮。
等大火燒開後，再倒入先前焯好水的豆腐塊，煮5分左右讓豆腐入味，再分2次加入太白粉水勾芡，用勺子輕輕攪拌均勻，讓湯汁完全裹住豆腐塊，即可出鍋裝盤，最後再撒點蔥花點綴即可上桌，這樣做不僅豆腐口感滑嫩入味，還很開胃下飯，老少咸宜。（編輯：許苡晴）