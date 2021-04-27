遠嫁女兒「寄酸菜」當生日禮！半年後一開　媽卻崩潰報警

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婷婷在國外期間交了男友後，打算繼續在當地發展，最後更遠嫁到了國外，所以這兩年間，翠玉只能透過電話來聯繫女兒，雖然她多次主動提出想飛去看看女兒，但婷婷卻總是拒絕媽媽，原因也幾乎都是「距離遙遠，這樣太麻煩」。
到了翠玉60歲生日當天，收到一罐女兒親手做的酸菜，這讓她相當感動，所以一直捨不得吃掉女兒的心意，直到半年後，才一時興起打開罐子，想不到裡頭竟藏著一個小袋子，而袋中的紙條只寫上四個大字「媽媽救我」。翠玉看完頓時嚇傻，連忙打電話向警方求救。
經過警方調查後，才知道女兒早在半年前就去世，因為婷婷當時認識的男友，是詐騙集團的一員。對方不但將她困住，還不肯讓她回家，因此婷婷才以結婚為由，向媽媽隱瞞自己的遭遇，婷婷後來受不了，一度將求救訊息藏入酸菜罐中寄給媽媽，但卻遲遲等不到救援，最後才會選擇走上絕路。
翠玉得知真相後，陷入崩潰與自責中，很後悔當時自己為什麼沒有打開那罐酸菜，搞不好還能救女兒一命。事後，她也積極的尋求法律途徑，希望可以讓害死婷婷的女婿受到應有的懲罰。（編輯：許智超）
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