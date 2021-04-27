遠嫁女兒「寄酸菜」當生日禮！半年後一開　媽卻崩潰報警

▲一名女網友發文抱怨，表示男友自己創業開公司，倆人也有共識要結婚，但媽媽竟以「太有錢會找小三」為由，要她找個平凡上班族交往就好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲大陸有位媽媽在女兒結婚後，就再也沒有見過對方，2年間只收過女兒寄來的一罐酸菜作為60歲生日禮物。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 10:43:39

身為父母，最大的期望就是能看到孩子有好的歸屬，自己也能安享天年。不過，大陸有位媽媽在女兒結婚後，就再也沒見過彼此，而兩年間只收過女兒寄的一罐酸菜，但她因為捨不得，於是放了半年才終於打開，沒想到看到罐子裡的東西時，讓媽媽立馬崩潰，急忙打電話報警。

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根據網易專欄《琪琪情感說》分享，大陸有一名60歲婦人翠玉（化名）結婚30多年只有一個女兒婷婷（化名），因此對女兒疼愛有加，就算生活不算富裕，但她仍然努力給女兒一個良好的學習環境，而婷婷在學業的表現也相當優異，不但找了各種兼職累積經驗，還獲得了出國留學的機會。

婷婷在國外期間交了男友後，打算繼續在當地發展，最後更遠嫁到了國外，所以這兩年間，翠玉只能透過電話來聯繫女兒，雖然她多次主動提出想飛去看看女兒，但婷婷卻總是拒絕媽媽，原因也幾乎都是「距離遙遠，這樣太麻煩」。

▲半年後，翠玉才打開女兒寄來的酸菜，竟看到裡頭有張紙條，寫著「媽媽救我！」（示意圖／翻攝自《pexels》
▲半年後，翠玉才打開女兒寄來的酸菜，竟看到裡頭有張紙條，寫著「媽媽救我！」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
到了翠玉60歲生日當天，收到一罐女兒親手做的酸菜，這讓她相當感動，所以一直捨不得吃掉女兒的心意，直到半年後，才一時興起打開罐子，想不到裡頭竟藏著一個小袋子，而袋中的紙條只寫上四個大字「媽媽救我」。翠玉看完頓時嚇傻，連忙打電話向警方求救。

經過警方調查後，才知道女兒早在半年前就去世，因為婷婷當時認識的男友，是詐騙集團的一員。對方不但將她困住，還不肯讓她回家，因此婷婷才以結婚為由，向媽媽隱瞞自己的遭遇，婷婷後來受不了，一度將求救訊息藏入酸菜罐中寄給媽媽，但卻遲遲等不到救援，最後才會選擇走上絕路。

翠玉得知真相後，陷入崩潰與自責中，很後悔當時自己為什麼沒有打開那罐酸菜，搞不好還能救女兒一命。事後，她也積極的尋求法律途徑，希望可以讓害死婷婷的女婿受到應有的懲罰。（編輯：許智超）

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