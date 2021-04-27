曬男友接吻照遭嗆「別讓小孩看到」！林進高EQ回應網心疼

▲網紅林進曬出與男友的甜蜜接吻照，讓不少粉絲又驚又喜。（圖/林進臉書）
▲網紅林進曬出與男友的甜蜜接吻照，讓不少粉絲又驚又喜。（圖/林進臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 11:52:29｜2021-04-27 11:52:38

知名網路紅人林進憑藉搞笑的形象以及不做作的個性，加上經常也在社群平台上與網友互動，顯出親民的態度，深受網友喜愛，不過大家對於他的感情狀態都非常好奇，繼愚人節當天發出牽手照之後，隨後也開始在社群放上兩人勾肩親吻照，但卻被網友酸「希望別讓小孩看到」，對此，林進也親自回應該留言，引來粉絲心疼。

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林進在月初愚人節時，發出一張「機車放閃照」只見他坐在機車後座，對著後照鏡拍下，疑似和男友出遊的放閃照，而且還刻意把男友的臉擋起來，也放上兩人牽手照片，直呼「談戀愛好麻煩，麻煩你囉！」當時貼文不少人都不信表示「愚人節快樂啦！」、「愚人節宣言太明顯」、「我知道這是愚人節玩笑唷」。

沒想到日後，林進多次在IG、臉書發出與男友甜蜜出遊的照片，包括共吃火鍋、一同出遊、睡覺等照片，證明自己真的已經有「男朋友」，只不過林進只稱呼自己的男友為「小寶」，並且把臉部都擋住，讓粉絲好奇到底男友真面目是誰。

▲林進發出與男友閃照，卻被網友嗆「希望別讓小孩看到」，本人無奈出面回應，粉絲全部心疼安慰。（圖/林進臉書）
▲林進發出與男友閃照，卻被網友嗆「希望別讓小孩看到」，本人無奈出面回應，粉絲全部心疼安慰。（圖/林進臉書）
而林進日前更曬出一張與男友「勾肩接吻」的照片寫道「想跟你一起完成所有大小事」，結果引來網友留言表示「希望這個別讓小朋友看到」，留言一出引來網友撻伐，但隨後林進也出面回應該留言「愛情如果能靠模仿我就不會這麼累了」，語氣無奈到讓粉絲心疼「林進加油！支持你！」、「應該是很多人的心聲吧，別理酸民！加油喔」、「加油喔！祝福你跟小寶永浴愛河」、「這年代還有人留這種言，而且這是林進個版...很像酸民」。（編輯：張嘉哲）

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