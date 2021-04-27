一堆人想進台積電！她曝「6大福利」　過來人狂勸：三思

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1.薪資福利
《Dcard》最熱門的薪資代號就是N，N即為GG新人公定價，基本上只要是新鮮人進台積電，不論是頂大還是私大、設備部門還是IT部門，拿到的薪資都會是N。新資級別碩士舊N為45k、學士舊N為38k、助工舊N為30k。今年台積大幅調薪20％，不過員工們表示，只是將底薪提高、分紅減少，實際領的年薪不變。
2.實領年薪
各部門依照輪值、報的加班不同，考績及調薪也不同，實際領的年薪也會不一樣。根據爬文，碩士「完整第一年」的年薪大約是90萬，完整第二年才會有一百萬初，完整第三年是最有感的，140至160萬上下；助工「完整第一年」約70萬，完整第二年約80萬，完整第三年來到90萬，而今年新的職位MAE（模組副工程師），剛進去也歸類助工，估計完整第一年年薪大約是略高於助工。
3.休假
特休規定優於勞基法，新進同仁每滿2個月就會拿到1天特休，但能不能休也是看部門，至於病假部分，台積電一年給予15天的全薪病假加15天的半薪病假。另外，查到台積電一年有19天國定假日，除法定12天國定假日外，再給予7個紀念日休假。
4.餐費補助
台積電有豐富的美食街，午餐及晚餐公司各補助25元，「意即如果你點了一份65元的餐點，刷識別證後，下個月領薪水會被扣除40元餐費」，而早餐及宵夜補助更多，是給辛苦輪班人員的福利。
5.宿舍
提供第1個月免費住宿，但最多只能住3個月，且第2、3個月會收房租，不過目前聽說宿舍都滿了，所以只能乖乖自己租房。
6.健身中心
南科台積電有一整棟的健身房，175公尺的跑道、羽球場、健身房、籃球場、韻律教室、桌球室、撞球室等，七廠則有健身房和游泳池，「但聽說健身房非常小非常陽春」。
不過，原PO指出，福利好的背後，當然就是高壓、高強度的工作環境，包括禁止帶手機進廠，上班時間得專心工作，下班也要隨時待命，甚至必須加班到半夜，還可能遇到老鳥欺負新人，語重心長的說「總之，沒有最好的工作，只有最適合的工作。」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「基本上很缺很缺錢的非電資滿適合去的，其他就三思再三思吧！人生除了工作還有生活跟家庭的，每個人價值觀不一樣，需求也不同，好好考慮吧」、「剛接到人資電話面試，問一些極端值問題，一直在考驗你抗壓性如何」、「那個餐廳吃一個禮拜就膩了，不是太挑，而是口味普通普通」，不過也有網友指出「我們系上也很多畢業去台積電的，如果運氣好，也是有可能到不加班又不用輪班的部門，年薪也不少」。（編輯：賴詠璿）