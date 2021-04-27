面試被問為何留職停薪？他苦惱該誠實回答嗎 內行揭正解
每個人求職的時候，都會遇到面試這一關，有時候面對被詢問到與工作專業職能無關的問題時，反而更加讓求職者難以招架。就有位網友透露自己朋友的親身遭遇，友人之前曾因照顧父母而申請留職停薪一年，結果後來在轉換跑道去新公司面試時，就被問到「為什麼留職停薪？」讓他不禁苦惱該誠實回答嗎？問題一出引發熱議，更有許多內行人給予建議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 14:34:57
有位網友在PTT發文，透露自己是代朋友詢問，朋友之前是設備工程師，因為父母身體狀況不好，曾申請留職停薪1年左右，在家照顧父母。後來父母狀況好轉，朋友回到職場想說換個跑道，結果去新公司面試時，被主管詢問到為什麼留職停薪？
原PO友人便誠實回答是因為父母生病，面試官又問那假如父母狀況又不好呢？原PO友人不假思索說還是會請假照顧父母，結果就沒被錄取。雖然不確定沒錄取是否和這問題相關，但原PO還是不禁想請教大家，「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎？」
對於這疑問，許多網友紛紛留言回覆說，「換做你是面試官，你會錄取他？」、「展現孝道沒人說不行，但為啥要跟面試官展現？」、「面試就是來演戲的啊」、「隱惡揚善，不要說會扣分的事情」、「很誠實給推，但晶圓廠主管不喜歡潛在頻繁請假的員工」。
另外更有許多內行網友建議，「求職者當然要提出一個解決方案讓面試官可以接受啊，例如考慮請看護之類的」、「就說可能會請假，但會盡量找兄弟姐妹叔伯親戚幫忙，避重就輕才對」、「就說現在有其他家人可以照顧就好了」。
也有網友認為面試官不該問私事，「問這啥問題，台灣畸形職場環境 」、「這樣問還蠻機車的」、「該慶幸你沒上，這種87主管當他屬下衰小而已」、「因為這樣不錄取好像也沒什麼好留戀的」。（編輯：倪浩軒）